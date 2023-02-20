حكومة دبي تسدّد صكوكاً بـ 4 مليارات درهم

أعلن مكتب إدارة الدين العام، التابع لدائرة المالية في حكومة دبي، سداد صكوك إسلامية بقيمة 750 مليون دولار (نحو مليارين و755 مليون درهم)، كانت صُدّرت في 30 يناير 2013، بموجب برنامج إصدار الصكوك. كما أعلن المكتب سداداً مبكراً لصكوك إسلامية إضافية بقيمة 300 مليون دولار (نحو مليار و100 مليون درهم) قبل موعد استحقاقها بأربع سنوات.

وأوضح المكتب أنه تم استرداد الصكوك كاملة بعد استيفاء سداد مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه الصكوك مع أرباحها المستحقة. وأضاف المكتب أن الصكوك المذكورة لعبت دوراً مهماً في تمويل مشروعات البنية التحتية، لاسيما مشروع توسعة مطار دبي الدولي.

وقال المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن حرص حكومة دبي على سداد التزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها، وإقدام الحكومة على سداد جزء من تلك الالتزامات قبل موعد استحقاقها، يعكس صورة الاستقرار المالي للحكومة، وحرصها على تحقيق استراتيجيتها الواضحة في إدارة المخاطر المالية.

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام، راشد علي بن عبود الفلاسي، إلى أن الأداء القوي للإيرادات العامة في السنة المالية 2022، الناتج عن نمو اقتصاد الإمارة، أسهم في دعم توجه الحكومة لتعزيز خصائص محفظة الدين العام، من خلال خفض الالتزامات المالية والتكاليف التمويلية، مؤكداً أن هذه الخطوة تنطلق من استراتيجية استدامة الدين العام للمكتب. وأضاف الفلاسي: «يأتي هذا السداد ضمن مستهدف مكتب إدارة الدين العام، المتمثل في خفض الدين العام لحكومة دبي بشكل ملحوظ في المدى القصير».