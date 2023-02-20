عائدات «دبي المالي العالمي» تسجل «سابقة منذ التأسيس» وترتفع 18% إلى 1.06 مليار درهم

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن مواصلة نموه بوتيرة قياسية في عام 2022، وتسجيل نمو استثنائي يعكس نجاح الخطط الاستراتيجية القائمة على الابتكار، لترسيخ مكانته في القطاع المالي العالمي، وتعزيز سمعته مركزاً عالمياً مرموقاً للأعمال، بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي.

ووفقاً للنتائج، فقد تجاوز عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال عام واحد، وللمرة الأولى حاجز 1000 شركة، كما شهد عام 2022 تجاوز العائدات الإجمالية مليار درهم، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ قيام المركز.

الشركات المسجلة

وارتفع العدد الإجمالي للشركات المسجلة النشطة في المركز إلى 4377 شركة في عام 2022 بزيادة قدرها 20% مقارنة مع 3644 شركة في عام 2021، ما يعني تسجيل 1084 شركة جديدة في المركز خلال عام 2022، ليتجاوز عددها للمرة الأولى حاجز 1000 شركة في عام واحد.

العائدات والأصول

وشهد عام 2022 تجاوز العائدات الإجمالية لمركز دبي المالي العالمي، مليار درهم، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ قيام المركز، بعد أن ارتفعت إيراداته بنسبة 18% لتصل إلى 1.06 مليار درهم مُقابل 897 مليون درهم في عام 2021.

بدورها، ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 19% لتصل إلى 679 مليون درهم، مُقابل 573 مليون درهم في عام 2021. وتجاوزت قيمة إجمالي الأصول 15.3 مليار درهم (4.18 مليارات دولار)، ما يعكس الملاءة المالية القوية للمركز.

وسجل المركز أفضل أداء له على الإطلاق من صافي المساحات التجارية الإضافية المستأجرة بتسجيل 809 آلاف قدم مربعة من المساحات المستأجرة، مقارنة بـ349 ألف قدم مربعة في 2021.

نمو استثنائي

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: «مرة أخرى يؤكد النمو الاستثنائي المتواصل لمركز دبي المالي العالمي، مكانة دبي الرائدة، وتصدرها للقطاع المالي في المنطقة، بناءً على قدرته على التكيف، والانطلاق نحو توفير الفرص، لتجاوز متغيرات الاقتصادات العالمية، مستنداً في ذلك إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تحويل دبي إلى واحدة من أكبر المراكز المالية العالمية في العالم، ليواصل المركز عبر نموه القوي إسهامه في تحقيق هدف (أجندة دبي الاقتصادية D33) بتحويل دبي إلى واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات الـ10 المقبلة».

مستويات تنافسية

وأضاف سمّوه: «يُظهر أداء مركز دبي المالي العالمي المتنامي، مستوياته التنافسية عبر استقطابه المتواصل لشركات الابتكار الهادفة إلى تحقيق النمو والتوسع في الاقتصادات الناشئة لتلبية احتياجات السوق للمنتجات والخدمات المالية المتكاملة بمعايير تنافسية».

وتابع سموه: «ستشكل التكنولوجيا المالية جزءاً أساسياً من جميع القطاعات مستقبلاً، ما يعني أن الخطوات الطموحة التي تتخذها دولة الإمارات لدعم مستقبل قطاع الخدمات المالية كفيلة بتوفير فرص، وتحقيق إنجازات ملحوظة تحفز النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم».

الأول عالمياً

وفي تغريدات لسموه على موقع «تويتر»، قال: «اطلعت على تقرير أداء مركز دبي المالي العالمي لعام 2022 الذي سجل نمواً استثنائياً، حيث انضمت 1084 شركة جديدة للمركز بزيادة 20% عن العام 2021، ليبلغ إجمالي عدد الشركات 4377 شركة. وتخطت قيمة العائدات المليار درهم للمرة الأولى منذ إنشاء المركز، محققاً أرباحاً تشغيلية بلغت 679 مليون درهم».

وتابع سموه في تغريدة أخرى: «احتل مركز دبي المالي العالمي في عام 2022 المرتبة الأولى عالمياً بين المناطق الحرة الأكثر استقطاباً لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الخامس على التوالي. نجاحات المركز تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتتوافق مع (أجندة دبي الاقتصادية D33)، من دبي نقود مستقبل القطاع المالي العالمي».

مكتوم بن محمد:

«نجاحات مركز دبي المالي العالمي تعكس رؤية محمد بن راشد، وتتوافق مع (أجندة دبي الاقتصادية D33)».

«النمو الاستثنائي المتواصل لمركز دبي المالي العالمي، يؤكد مكانة دبي الرائدة، وتصدرها للقطاع المالي في المنطقة».

كاظم: بوابة مفضلة للشركات للتوسع في المنطقة

قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «يواصل اقتصاد دبي تحقيق النمو، ونفخر في (دبي المالي العالمي) بإسهامه الريادي والمحوري في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ودعم قطاع التوظيف». وأضاف: «أسهمت الكفاءة الكبيرة التي أظهرتها دولة الإمارات في إدارة تبعات جائحة (كوفيد-19)، باعتراف العالم أجمع، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية والإصلاحات الهيكلية الداعمة للأعمال، وخطط الإقامة طويلة الأمد، والإطار التنظيمي الحاضن للابتكار، في لعب دور مهم في اجتذاب رواد أعمال واعدين من أنحاء العالم، إذ نسعى إلى بذل المزيد من الجهود في عام 2023 لدفع عجلة اقتصاد المستقبل، من خلال ترسيخ مكانتنا القوية، بوابةً مفضلةً للشركات التي تتطلع إلى تعزيز توسعها ونموها في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بما من شأنه أن يُسهم في جذب الدولة لمزيد من الاستثمارات في القطاع المالي».

أميري: فرص استثنائية وأداء قوي ومُحفز

قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «شهدنا عاماً استثنائياً آخر واصلنا فيه التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا لعام 2030. وانسجاماً مع رؤيتنا لقيادة مستقبل قطاع الخدمات المالية، قدّمنا فرصاً استثنائية لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار بما يدعم نجاح ونمو الشركات الناشئة والشركات العالمية وشركات (يونيكورن)».

وأضاف: «يستمر مستوى النمو في تسجيل أداء قوي ومُحفز في جميع القطاعات، كما نفخر بالمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار العديدة التي تتخذ من المركز منصةً لتسريع نموها بوتيرة تُضاهي مستويات النمو المُتعارف عليها في السوق». وتابع أميري: «كلنا ثقة بأن استراتيجية المركز تُسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن تأكيد محورية دورنا ومكانتنا العالمية في قيادة قطاع الخدمات المالية».

أصول مصرفية محجوزة

استقر إجمالي قيمة الأصول المصرفية المحجوزة في مركز دبي المالي العالمي عند 199 مليار دولار، وارتفع إجمالي عمليات الإقراض التي أجرتها شركات المركز إلى 166 مليار دولار مُرتفعة 54%.

وترسيخاً لمكانته مركزاً عالمياً لإدارة الثروات والأصول في الأسواق الناشئة، استثمر مديرو محافظ إدارة الثروات والأصول في المركز بقيمة 164 مليار دولار في 2022 مُقابل 151 مليار دولار في 2021.

وارتفع إجمالي رأس المال الاستثماري إلى 1.2 مليار دولار، بزيادة 78%، فيما بلغ إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة لقطاع التأمين 1.2 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في عام 2021.

4377 شركة عالمية

يحتضن المركز من بين الشركات المُسجّلة البالغ عددها 4377 شركة، 17 بنكاً من أصل أفضل 20 بنكاً في العالم، و25 من أصل أهم 30 بنكاً من البنوك ذات الأهمية النظامية عالمياً، وخمساً من أصل أفضل 10 شركات تأمين، وخمساً من أصل أبرز 10 شركات في مجال إدارة الأصول، وغيرها من شركات محاماة واستشارات رائدة على مستوى العالم.

كما يتبوأ المركز مكانة رائدة في المنطقة من حيث القدرة على المساهمة في تطوير القطاع المالي العالمي، عبر احتضان أكبر منظومة للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية، والتأمين، وإدارة الثروات والأصول، والخدمات المهنية.

291 شركة تكنولوجيا مالية

جمعت شركات التكنولوجيا المالية والابتكار في مركز دبي المالي العالمي تمويلاً بقيمة أكثر من 615 مليون دولار في عام 2022. ويمثل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار القطاع الأسرع نمواً في المركز باستقطابه 291 شركة، ليصل إجمالي الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار إلى 686 شركة، حيث تتفاوت لتشمل طيفاً واسعاً من مستويات الأعمال والنشاط، ابتداءً من الشركات الناشئة، إلى شركات «يونيكورن» العالمية.