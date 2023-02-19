وكالات سيارات: «انفراجة» في السوق.. وعودة الأسعار إلى سابق عهدها

أكدت وكالات سيارات أن السوق بدأت تشهد «انفراجة» خلال الفترة الأخيرة، سواء في طرح سيارات جديدة، أو وصول طرز تم طرحها سابقاً، لافتة إلى أن المشكلات التي واجهها قطاع السيارات، أخيراً، بدأت تجد لها حلاً، وهو ما سيظهر خلال الفترة المقبلة في زيادة المعروض من السيارات عموماً.

وقال مسؤولون في تلك الوكالات لـ«الإمارات اليوم»، إن «العام الجاري سيشهد إطلاقات جديدة قد تعوّض الأوضاع الصعبة خلال العامين الأخيرين، وتلبي جانباً كبيراً من طلبات المستهلكين التي لم يتم تلبيتها خلال الأشهر الماضية».

وأوضحوا أن «النقص في المخزون وقطع الغيار بدأ في التراجع خلال الفترة الأخيرة، في وقت بدأت فيه السوق تشهد عودة بطيئة إلى النشاط الطبيعي في أسواق السيارات، بما في ذلك إطلاق مركبات جديدة، وتقليل قوائم الانتظار قدر الإمكان، رغم استمرار بعض الاضطراب في سلاسل التوريد».

وأكدوا أن «المستهلكين سيشهدون عودة الأسعار إلى سابق عهدها، سواء في سوق السيارات الجديدة أو القديمة»، منبهين إلى أن هذه العملية ستكون تدريجية على مدار عام 2023 وما بعده.

وقالوا إن «ما نشهده الآن هو زيادة في الطلب على السيارات، في ظل تناقص عالمي في المعروض، إذ واجهت شركات تصنيع السيارات تحديات كبيرة في عام 2022، بدءاً من المشكلات المتعلقة بسلسلة التوريد العالمية، ووصولاً إلى عدم القدرة على تلبية الطلب في السوق».

وبينوا أن مشكلة نقص معروض السيارات أدت إلى ارتفاع الطلب بشدة على السيارات المستعملة، وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، متوقعين أن تنخفض أسعار السيارت المستعملة تدريجياً.

النقص والأسعار

وتفصيلاً، قال المدير الإداري لعلامتي «الفطيم تويوتا» و«الفطيم لكزس» في «مجموعة الفطيم للسيارات»، جاك برنت، لـ«الإمارات اليوم»: «إن المستهلكين يرغبون في شراء سيارات عالية الجودة تُحافظ على قيمتها المتبقية، وتضمن تجربة استثنائية»، مشيراً إلى أن الكفاءة في استهلاك الوقود تبقى من الجوانب المهمة للمستهلكين، فضلاً عن أن تكون المركبة على تواصل مع الأجهزة المحمولة، سواء بنظام تشغيل «أبل» أو «آندرويد».

وأكد أن الشحن اللاسلكي أصبح ميزة أساسية في معظم المركبات عالية الجودة حالياً، مشيراً إلى أن المركبات الهجينة تلقى طلباً كبيراً، بالتزامن مع تزايد الاعتماد على المركبات الكهربائية.

وذكر برنت أن «النقص في المخزون وقطع الغيار بدأ في التراجع خلال الفترة الأخيرة». قائلاً: «بدأنا نشهد عودة بطيئة إلى النشاط الطبيعي في أسواق السيارات، بما في ذلك إطلاق مركبات جديدة، ووصول الطرز الحالية لتلبية طلب السوق، وتقليل قوائم الانتظار قدر الإمكان، على الرغم من استمرار بعض الاضطراب في سلاسل التوريد».

وشدد برنت على أن المستهلكين سيشهدون عودة الأسعار إلى سابق عهدها، سواء في سوق السيارات الجديدة أو القديمة، مستدركاً أن هذه العملية لن تحدث على الفور، بل ستكون تدريجية على مدار عام 2023 وما بعده.

وذكر برنت أن «الشركة ستطلق العديد من السيارات الجديدة من علامتي (تويوتا) و(لكزس) خلال العام الجاري»، لافتاً إلى إطلاقها الطراز «تويوتا فيلوز» الجديد كلياً في أسواق الدولة منذ أيام، في وقت ستستمر فيه في طرح مزيد من الطرز خلال الأشهر المقبلة.

عرض وطلب

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «أودي الشرق الأوسط»، كارستن بندر، إن «مستقبل التنقل الفاخر يعد محوراً رئيساً لأعمال الشركة»، مؤكداً تواصل الزخم القوي في هذا الشأن خلال العام الجاري.

وأكد بندر أن ما نشهده الآن هو زيادة في الطلب على السيارات، في ظل تناقص عالمي في المعروض، مبيناً أنه على الرغم من أن «أودي» تواجه التحديات ذاتها التي يواجهها الوكلاء والمصنعون، فإن أسعارها لاتزال تحافظ على تنافسيتها.

وتابع: «واجهت شركات تصنيع السيارات تحديات كبيرة في عام 2022، بدءاً من المشكلات المتعلقة بسلسلة التوريد العالمية، ووصولاً إلى عدم القدرة على تلبية الطلب في السوق، لكن قطاع السيارات يشهد تحولات كبيرة لم تتم دراستها أو اختبارها بما يكفي، وبالتالي، فإن فرص الازدهار لاتزال كبيرة».

وأوضح أن «أودي» تمكنّت من إطلاق المركبتين «RS3» و«A8/S8» في الربع الأول من عام 2022 رغم التحديات.

وأضاف أن «الشركة أطلقت استراتيجيتها للسيارات الكهربائية في عام 2020، إذ طرحت طرزاً لسيارتي: (Audi e-tron GT) و(Audi e-tron S)، كما ستطلق سيارة (Q8 e-tron) في الربع الثاني من العام الجاري، لتعزيز إنتاجها من السيارات الكهربائية، وكجزء من خطتها لتوفير 20 طرازاً من السيارات الكهربائية بالكامل بحلول عام 2025»، مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية تلقى إقبالاً متزايداً من المستهلكين في الإمارات والمنطقة حالياً.

وكشف أن العام الجاري 2023 سيشهد طرح سيارة «Audi Q8 e-tron» في دولة الإمارات والشرق الأوسط، لتنضم إلى مجموعة سيارات «e-tron» الكهربائية، مؤكداً أن الشركة ستستمر في التركيز على زيادة عدد السيارات الكهربائية، ضمن جهودها لمواءمة استراتيجيات النقل الخاصة بها، تماشياً مع رؤية الإمارات للنقل المستدام والنقل النظيف في المستقبل.

الحلول قادمة

في السياق نفسه، كشف مدير مبيعات «بورشه»، ربيع كوتيش، أن الشركة ستعلن في أبريل المقبل عن طراز جديد من «بورشه كايان» في الأسواق، على أن تصل السيارة إلى أسواق الإمارات والمنطقة في أكتوبر 2023.

وأضاف أن «المشكلات التي واجهها قطاع السيارات خلال العام الماضي، والتي تمثلت في نقص شديد في قطع الغيار، ما أثر في المخزون، وبالتالي عدم القدرة على تلبية الطلب، قد بدأت تجد لها حلاً، وهو ما سيظهر خلال الفترة المقبلة في زيادة المعروض من السيارات عموماً».

وأوضح أن «الأشهر الماضية شهدت حجوزات كثيفة على العديد من الطرز، وأنه سيتم منح الأولوية لتلبية الحجوزات القديمة أولاً، ما قد يؤثر في تآخر تلبية الحجوزات الجديدة بعض الشيء».

واعتبر كوتيش أن «مشكلة نقص معروض السيارات أدت إلى ارتفاع الطلب بشدة على السيارات المستعملة، وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه»، متوقعاً أن تنخفض أسعار السيارت المستعملة تدريجياً، مع توافر سيارات جديدة.

انفراجة في السوق

إلى ذلك، قال مدير المبيعات في شركة سيارات «ف.أ»، إن «السوق بدأت تشهد انفراجة خلال الفترة الأخيرة، سواء في طرح سيارات جديدة، أو وصول سيارات من الطرز التي تم طرحها سابقاً».

وأكد أن العام الجاري سيشهد إطلاقات جديدة قد تعوّض الأوضاع الصعبة خلال العامين الأخيرين، وتلبي جانباً كبيراً من طلبات المستهلكين، التي لم يتم تلبيتها خلال الأشهر الماضية.

وتوقع أن ينعكس توافر المركبات في حدوث تراجع تدريجي في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، بعد ارتفاعها بشكل غير طبيعي أخيراً، نظراً إلى نقص المعروض. طراز هجين من «سوزوكي» قال مدير المبيعات والتسويق لدى شركة «الرستماني التجارية» في الإمارات، كمال الشخشير، إنه «يجري التخطيط لإطلاق ثلاثة طرز جديدة، تشمل مركبة (SUV) متوسطة الحجم، ومركبة (SUV) صغيرة الحجم، ومركبة تجارية».

وكشف أنه «سيتم إطلاق طراز هجين ذكي في السوق، ما يتوافق مع هدف (سوزوكي) في زيادة مبيعاتها وحصّتها السوقية، وإيجاد موقع متقدّم بين أول خمسة مصنِّعين للسيارات لسوق الإمارات».

«نيسان».. تنقل ذكي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»، عرفان تانسيل، أن «نيسان» تسعى إلى تقديم 23 طرازاً جديداً تضم 15 سيارة كهربائية جديدة بحلول 2030.

ولفت إلى وصول الطراز «إكس - تريل» الجديد كلياً إلى أبوظبي، والذي يتميز بأحدث تقنيات التنقل الذكي، مشيراً إلى طرح «نيسان باترول 2023» الشهر الماضي.