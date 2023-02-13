رئيس وزراء جورجيا: الإمارات تلعب دوراً حيوياً في جعل العالم مكاناً أفضل

قال رئيس وزراء جمهورية جورجيا، إيراكلي غاريبا شفيلي: إن دولة الإمارات لطالما كانت في الطليعة بخصوص مؤشرات الابتكار والتقدم، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تعد بمثابة شهادة على التزام الدولة الراسخ بتعزيز التعاون العالمي.

وذكر أن موضوع القمة العالمية للحكومات هذا العام هذا العام "شعار "استشراف حكومات المستقبل"، يأتي في وقت نتطلع فيه إلى حقبة جديدة من التقدم التكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي، مضيفاً " بينما نجتمع هنا اليوم، فإنني مليء بالأمل والتفاؤل بالمستقبل، وستستمر الإمارات في لعب دور حيوي في جعل العالم مكاناً أفضل".

وبين أن لدى جورجيا رؤية قوية تستند على اقتصاد السوق الحر، والعمل على تطوير سياسات فعالة وذات كفاءة.

وذكر أنه على الرغم من الوضع الجيوسياسي والتحديات في المنطقة وتدهور الآفاق الاقتصادية العالمية، تمكنت جورجيا من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أنه بسبب السياسة الاقتصادية القوية للحكومة، فضلاً عن النشاط الاقتصادي المتزايد في النقل واللوجستيات والخدمات المالية والبناء والطاقة وقطاعات الخدمات، بما في ذلك السياحة، استمر اتجاه النمو الاقتصادي المرتفع في عام 2022.

وبين أنه إثر النمو الاقتصادي الذي بلغ 10.5% في عام 2021، تم تسجيل نمو بنسبة 10.1% في العام الماضي. وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإنه خلال الفترة بين 2023-2027، ستحقق جورجيا أعلى معدل نمو بين دول المنطقة وأوروبا بمعدل 5% في المتوسط سنوياً.

وبين أنه كما لوحظت زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بجورجيا في عام 2022، والتي تضاعف حجمها مقارنة بالعام السابق بأكثر من 100%.

وأضاف ساعدت خططنا في خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل خلال العامين الماضيين في جورجيا. لقد نجحنا أيضًا من حيث استقرار التضخم عند 9.4% العام الماضي مع هدف 5% لعام 2023.

وذكر أن العديد من مشاريع الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات على نطاق واسع قيد التنفيذ أو التخطيط لتحفيز اقتصادنا بشكل أكبر وتحقيق رخاء أكبر لشعبنا.

وأضاف: هدفنا هو تطوير جورجيا إلى مركز إقليمي، ونحن نعمل بنشاط مع الشركات الرائدة في العالم، نظرًا لأن جورجيا بوابة بين أوروبا وآسيا، وهي قادرة على لعب دور هام في التجارة بين الشرق والغرب.

وأضاف: توفر جورجيا للشركات الدولية بيئة تنافسية لتوسيع أعمالها في المنطقة الأكبر مما سيقلل من تكاليفها التشغيلية، ولدى جورجيا لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الصين ورابطة الدول المستقلة ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وتركيا. بالإضافة إلى فإنها تتمتع بفوائد اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال إنه على مدى العقد الماضي، نجحنا في جعل جورجيا واحدة من أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال التجارية، مشيراً إلى أن جورجيا لديها واحدة من أقل معدلات الضرائب في العالم. واستنادا إلى البنك الدولي، تعد جورجيا ثالث أقل دولة مثقلة بالضرائب بإجمالي معدل ضرائب يبلغ 9.9%.

وبين أنه استنادا إلى أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال (2020) ، تحتل جورجيا المرتبة السابعة بين الدول الأسهل في ممارسة الأعمال التجارية على مستوى العالم.

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