«الرقابة النووية» تطلق استراتيجيتها لـ 4 سنوات

أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية استراتيجيتها للفترة من عام 2023 إلى عام 2026 تحت عنوان «رؤيتنا هي وعدنا»، التي تتناول التزامات الهيئة تجاه دورها الرقابي على القطاعين النووي والإشعاعي، ولدعم رؤية الحكومة «نحن الإمارات 2031».

وأكدت الهيئة أن الاستراتيجية خارطة طريق لها نحو تعزيز وتوسيع مهامها الرقابية لحماية المجتمع والبيئة، من خلال الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي.

وأفادت بأنها ستعمل على تحقيق رؤيتها، لتكون هيئة رقابية نووية رائدة دولياً، من خلال تحقيق أهدافها الاستراتيجية، التي تشمل تحسين الرقابة، والتطوير في مجال الأبحاث وبناء القدرات للتعامل مع التحديات المحتملة.