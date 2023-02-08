«الشارقة للاستثمار»: توجهات المستثمرين تسهم في تشكيل مستقبل اقتصاد المنطقة والعالم

أكد المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، محمد جمعة المشرخ، أن المرحلة الحالية ثرية بالخيارات الاستثمارية والفرص الواعدة، مشيراً إلى أن توجهات المستثمرين تسهم في تشكيل مستقبل اقتصاد المنطقة والعالم.

وقال المشرخ بمناسبة انطلاق الدورة السادسة من «منتدى الشارقة للاستثمار» اليوم، والتي تستمر يومين، إن «التوزيع الاستراتيجي لرأس المال ما بين القطاعات الاقتصادية الأساسية التي توفر الاحتياجات الرئيسة للمجتمعات من ناحية، والقطاعات الجديدة الصاعدة من ناحية ثانية، سيعزّز معادلة النمو والاستقرار والاستدامة».

وأضاف أن «(منتدى الشارقة للاستثمار) ينعقد هذا العام، في ظل مناخ اقتصادي عالمي غير عادي، يشهد توقعات متباينة حول مستقبل الأعمال والنمو والتنمية، ما يجعل من المنتدى منصّة لتحليل مكانة الاستثمار ودوره في مسيرة التنمية العالمية، وفرصة تجمع المستثمرين وروّاد الأعمال، للتوافق على أفضل التوجهات التي تحقق مصالح المجتمعات».

وأفاد بأن المنتدى سيبحث في أولويات المرحلة، حيث إن كل مرحلة لها أولوياتها الاستثمارية.

وبيّن أن السنوات القليلة الماضية شهدت نمواً استثمارياً ملحوظاً توزع بين القطاعات التقليدية الحيوية والقطاعات الصاعدة، مستحضراً تجربة الشارقة التي شهدت نمواً استثنائياً في أربعة قطاعات، هي: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 55.6%، وقطاع الأغذية والصناعات الزراعية بنسبة 49.7%، وعلوم الحياة 47%، والتوزيع والخدمات اللوجستية بنسبة 46.2%.

وأكد أن إمارة الشارقة تعزّز باستمرار جاذبيتها الاستثمارية، وترسّخ مكانتها بيئة صديقة للأعمال الناشئة، باحتضان أكثر من 60 ألف مشروع صغير ومتوسط على شكل مراكز صناعية وتجارية وشركات.

يشار إلى أن «منتدى الشارقة للاستثمار»، الذي يقام تحت شعار «إعادة تعريف الاقتصاد نحو مستقبل اقتصادي أفضل»، يسلط الضوء على تحديات وفرص المرحلة الاقتصادية الراهنة، ويبحث كيفية توظيف الاستثمارات لتحقيق النمو المستدام والعائد الاجتماعي الشامل، من خلال توجيهها نحو القطاعات الواعدة التي تبشر بمستقبل اقتصادي أفضل مثل الاقتصاد الأخضر، ومستقبل المشروعات العائلية، والتركيز على السلع والخدمات التي تشكل قاعدة حاجات المجتمعات.