ندوة حول خطوات التسجيل بنظام رد الضريبة للسياح

نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب ندوة تعريفية تفاعلية لتجار التجزئة حول الآليات والخصائص الجديدة المُبسَّطة للتسجيل في النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لاورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%، والذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً.

وشهدت الندوة التعريفية، التي تم تنظيمها بالتعاون مع شركة «بلانيت» المُشغِّلة لنظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، مشاركة كبيرة من تجار التجزئة العاملين في الدولة.

وجرى خلال الندوة استعراض سبل الارتقاء المستدام بتجربة المتعاملين بخدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام الإماراتي لرد الضريبة للسياح عبر التواصل المستمر مع المتعاملين مع النظام والتعرف إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم للاستفادة منها وأخذها بعين الاعتبار في خطط التطوير.

وقدم ممثلو الهيئة وشركة «بلانيت» خلال الندوة شرحاً شاملاً للإجراءات المطلوبة لتسجيل تجار التجزئة في النظام الرقمي المُطوَّر لرد الضريبة للسياح.