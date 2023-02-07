اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «مبادلة للاستثمار» تعتمد الميزانية وخطة العمل

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة «شركة مبادلة للاستثمار»، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة، في «قصر الوطن» بأبوظبي.

واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع خطة العمل والميزانية السنوية للشركة لعام 2023، وناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بالبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، وجهود القيادة المستمرة لتطوير البُنى التحتية، وتعزيز تنافسية الدولة في مجال جلب المستثمرين والشركات، وتوفير الظروف المناسبة لإطلاق الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وقال سموّه إنّ دولة الإمارات تتميز بمنظومة تشريعية متطورة تدعم تحقيق هذه الأهداف، بما يخدم المصالح الخاصة والعامة، ضمن مناخ يسوده الأمن والأمان.