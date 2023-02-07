المصرف المركزي يلغي ترخيص شركة «آيريس» للخدمات الصحية

ألغى مصرف الإمارات المركزي ترخيص شركة (آيريس للخدمات الصحية - IRIS Health Services LLC)، وذلك وفقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها بشأن ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها.

ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة بنشاط التأمين بالقوانين والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال قطاع التأمين والنظام المالي للدولة.