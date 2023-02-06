«لا فيوليتا».. منازل «تاون هاوس» بتصاميم عصرية

يُعدّ مشروع «لا فيوليتا» من مشروعات شركة «دبي للعقارات»، التي لاتزال قيد الإنشاء في «مجمع فيلانوفا السكني» بمنطقة «دبي لاند».

يتكون المشروع من منازل «تاون هاوس» بتصاميم عصرية ومساحات مختلفة، وتم تصميم هذه المنازل على خط مستقيم مع دمج الطراز المعماري بالمساحات الخضراء.

أما التصاميم الداخلية فتميزت بتوفير مساحات شاسعة تتيح الإضاءة الطبيعية للمنازل، مع توافر مخططات طابقية متنوّعة تشتمل على غرف نوم واسعة ومطبخ عصري وغرفة معيشة، إضافة إلى مواقف سيارات مظللة وحديقة خاصة. وكانت «دبي للعقارات» أطلقت «فيلانوفا» الواقع في «دبي لاند» عام 2016، وهو تجمع سكني يقام على مراحل، ويقدم أحدث أشكال الوحدات المعروفة باسم «المنازل العنقودية» في دبي، ومجموعة من الفلل المستقلة والشقق.