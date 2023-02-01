عقاريون: يناير 2023 أفضل بداية لعام عقاري في دبي

لامست مبيعات العقارات في دبي خلال شهر يناير الماضي 28 مليار درهم، مسجلة بداية قوية لعام جديد من التصرفات العقارية، بزيادة قدرها ستة مليارات درهم، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، الذي سجل مبيعات بقيمة 22 مليار درهم.

وأكد عقاريون، أن يناير 2023 سجل أفضل بداية لعام عقاري في دبي على الإطلاق، متوقعين أن يكون 2023 عاماً مميزاً للقطاع العقاري، بناء على المؤشرات الأولية لشهر يناير.

تفوق

وقال الخبير في إدارة المحافظ الاستثمارية صالح طباخ، إن سوق العقارات في دبي سجل في يناير 2023 أفضل بداية عام عقاري على الإطلاق مع تفوق الإمارة على كثير من الأسواق العقارية الكبرى حول العالم، وسط توقعات قوية بمحافظة دبي على الطلب المستدام بدعم العوامل المتجددة والداعمة لتطور السوق.

وأكد طباخ أن دبي لاتزال تقدم أفضل قيمة للمستثمرين العقاريين، مقارنة بالمدن العالمية الكبرى، إضافة إلى توفير الإمارة لبيئة آمنة استثمارياً وسط نمو قياسي على صعيد المبيعات والنشاط العقاري غير المسبوق. وتوقع أن تشهد دبي مزيداً من المبيعات القوية خلال العام الجاري بالنسبة لفئات الإسكان الفاخر والفلل، مع بروز الإمارة أحد أفضل المراكز المالية لإدارة الأعمال في العالم.

مؤشر إيجابي

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيليو العقارية» زاهي قشوع، إن تجاوز المبيعات العقارية في دبي خلال يناير 28 مليار درهم، يعد مؤشراً إيجابياً منذ بداية العام، كما أنه مؤشر على تفوق السوق العقارية في دبي على نظيراتها في العالم.

وأضاف أن عقارات دبي استطاعت استقطاب وجذب عدد كبير من المستثمرين، لأنهم وجدوا أفضل بيئة استثمارية محفزة مع بنية تحتية متطورة، إلى جانب وجود تشريعات ضامنة لحقوق المستثمرين، مشيراً إلى أن ذلك يساعد المستثمرين على تحقيق تطلعاتهم في أفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار على حد سواء.

وأكد قشوع أنه ليس من المستغرب وصول المبيعات العقارية في دبي للرقم القياسي الذي حققته، حيث استطاعت أن تصل في ديسمبر 2022 إلى 26 مليار درهم، متوقعاً مواصلة دبي تحطيم الأرقام القياسية.

زخم

بدوره، توقع الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، تحقيق القطاع العقاري في دبي خلال العام الجاري، مزيداً من الزخم؛ مرجعاً ذلك لأسباب عدة، منها توافر البنية التحتية المتطورة، فضلاً عن الأمن والأمان اللذين تتمتع بهما دبي ودولة الإمارات بشكل عام، فضلاً عن التشريعات التي ساعدت على زيادة الطلب على القطاع العقاري سواء للاستثمار أو السكن.

مستويات قياسية جديدة

كما توقع المدير التنفيذي لشركة «سمانا»، عمران فاروق، أن يشهد النصف الأول من العام 2023 تحقيق المبيعات العقارية في دبي مستويات قياسية جديدة والوصول إلى أرقام أعلى مما حققه يناير الماضي، قائلاً: «متفائلون تماماً بقطاع العقارات في دبي».

وأكد أن يناير 2023 يعد أفضل بداية لعام عقاري في دبي على الإطلاق.

بيوت العطلات

وفي السياق ذاته، قال مستشار التسويق العقاري، علاء مسعود، إن نسبة تأجير بيوت العطلات بالنظام اليومي والأسبوعي والشهري أصبح معروفاً على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه استثمار جيد وقوي خصوصاً في دبي، ما أدى إلى زيادة الإقبال على شراء العقارات الجاهزة التي تفوق قيمتها مليوني درهم.

وأضاف أن نسبة العائد على الاستثمار العقاري في دبي تعتبر الأعلى على مستوى العالم.

وتوقع مسعود أن يكون 2023 عاماً مميزاً للقطاع العقاري في دبي، بعد البداية القوية للمبيعات التي شهدها يناير الماضي.

أعلى خمس مناطق مبيعاً

تصدرت «نخلة جميرا» أعلى خمس مناطق في دبي من حيث قيمة المبيعات خلال يناير الماضي، حيث سجلت 1.84 مليار درهم، تلتها منطقة «الحبية الخامسة» بـ1.78 مليار درهم، ثم منطقة «برج خليفة» بمبيعات قيمتها 1.74 مليار درهم، ومن ثم منطقة «دبي كريك هاربور» بـ1.54 مليار درهم، فيما حلت «الخليج التجاري» في المركز الخامس بـ1.51 مليار درهم.