«دبي المالي العالمي» يُطلق «منصة الميتافيرس»

أطلق مركز دبي المالي العالمي «منصة الميتافيرس»، تماشياً مع أهداف اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي و«استراتيجية دبي للميتافيرس» التي أُطلقت بهدف تسريع وتيرة الجهود والمساعي لتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في مجال «الميتافيرس».

وتواكب «منصة الميتافيرس»، المحاور الرئيسة لـ«استراتيجية دبي للميتافيرس»، الرامية إلى رفع المساهمة الإجمالية لقطاعات «الميتافيرس» إلى أربعة مليارات دولار في اقتصاد الإمارة بحلول عام 2030، إضافة إلى استقطاب 1000 شركة متخصصة في مجال «البلوك تشين» و«الميتافيرس»، بما يدعم 40 ألف وظيفة افتراضية من شأنها أن تُتيح تحقيق المزيد من النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة جاذبة للمبتكرين حول العالم.

الاقتصاد الجديد

يأتي هذا في الوقت الذي تهدف فيه «أجندة دبي الاقتصادية» إلى توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً محورياً في المنظومة الرقمية العالمية.

مجالات رئيسة

وستركز «منصة الميتافيرس»، التابعة لمركز دبي المالي العالمي، على ثلاثة مجالات رئيسة؛ أولها إطلاق برنامج «مُسّرع أعمال الميتافيرس»، ويضم استوديو مُخصصاً لتقنية الميتافيرس يوفر بيئة مواتية لمجتمع المبدعين، إضافة إلى تطوير وإنشاء المشروعات.

ويركز المجال الثاني على معالجة وتطوير سياسات وتشريعات عالم «الميتافيرس»، بما في ذلك معالجة البيانات المفتوحة والهوية الرقمية والأطر القانونية للشركات التي ستعمل في مجال «الميتافيرس»، فيما يشمل المجال الثالث إنشاء مجتمع لـ«الميتافيرس» يركّز على تطوير طرق وآليات ترتقي بتجارب المتعاملين.

«مُسرّع أعمال الميتافيرس»

ويُعد برنامج «مُسرّع أعمال الميتافيرس» (Metaverse Accelerator) المبادرة الأولى التي يتم إطلاقها ضمن مجموعة من المبادرات التابعة لمنصة الميتافيرس المستحدثة، حيث سيتم تلقي المشاركات ابتداءً من الشهر الجاري، كما يطمح البرنامج إلى جذب ما يزيد على 500 طلب مشاركة خلال المرحلة المُقبلة، ومن ثم اختيار أفضل 50 مشاركة تمتلك إمكانات ورُؤى واعدة تعمل على خلق فرص استثمارية واقتصادية تُسهم في زيادة نمو القطاع.

ويؤكد إطلاق البرنامج التزام مركز دبي المالي العالمي بدعم الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً من خلال تزويدها بمنصة مثالية تُتيح لها فرص التعاون مع أكبر اللاعبين في المنطقة، وكذلك ربطها بالمستثمرين، وتمكينها من الوصول إلى بيئة تجريبية مثالية بما يدعم تحويل أفكارهم ومشروعاتهم إلى واقع، بالإضافة إلى تقديم الدعم التسويقي لها.

نموذج رائد

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، نائب رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، أن دولة الإمارات تتبنى التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة المتغيرات العالمية، بما يعكس توجهات القيادة بتحويل الدولة، ومدينة دبي إلى نموذج رائد في تطبيق أحدث الحلول التكنولوجية وأفضلها، وتوفير بيئة عمل تنافسية لتطوير التقنيات المستقبلية.

وقال إن «منصة الميتافيرس»، تعد المبادرة الأولى من نوعها ضمن سلسلة المبادرات الهادفة لتحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي للميتافيرس»، التي تجسد الرؤى المستقبلية والسعي الدائم للإمارة في استباق التوجهات، عبر إطلاق سلسلة من المبادرات التي تعزز مكانة دبي منصة عالمية لأحدث التوجهات الرقمية، وتسرع الخطى نحو إحداث فارق حقيقي في هذا القطاع الحيوي.

خطوة نوعية

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «لاشك أن إطلاق (استراتيجية دبي للميتافيرس) يمثل خطوة نوعية تؤكد الرؤية الاستشرافية لحكومة دبي في إطار التزامها بترسيخ مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً لقطاع التكنولوجيا والابتكار». وأضاف: «استكمالاً لهذه الجهود يأتي قرار مركز دبي المالي العالمي إطلاق (منصة الميتافيرس) المتكاملة، التي ستُسهم في تسريع وتيرة تحقيق المستهدفات الطموحة لإمارة دبي، كما أنها تمثل امتداداً طبيعياً لـ(إنوفيشن هب) مجتمع الابتكار الأكبر في المنطقة الذي يحتضن أكثر من 600 شركة متخصصة بمجال التكنولوجيا والابتكار، وأسهم برسم ملامح قطاع التكنولوجيا والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا».

رفع المساهمة الإجمالية لقطاعات «الميتافيرس» إلى أربعة مليارات دولار في اقتصاد دبي بحلول 2030.

«مُسرّع أعمال الميتافيرس» يمتد لستة أشهر.. ويستهدف استقطاب 500 مشاركة حول العالم.