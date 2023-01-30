3.6 مليارات درهم صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي» في 2022

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، تحقيق أداء قياسي في عام 2022 مع وصول صافي الأرباح إلى 3.62 مليار درهم بنمو بنسبة 55% على أساس سنوي، وزيادة نسبة توزيع الأرباح إلى 49 فلسا للسهم الواحد، ما يعادل 49% من صافي الأرباح.

وأوضح المصرف في بيان اليوم، أنه سجّل صافي ربح في الربع الرابع من العام الماضي بقيمة 1.2 مليار درهم مقابل 728 مليون درهم في الربع ذاته من عام 2021، وهو ما يمثل نموا بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى تحسن الإيرادات في عام 2022 بنسبة 23% لتصل إلى 6.835 مليارات درهم مقارنة بـ5.56 مليارات درهم العام الماضي.

ويعزى ذلك إلى زيادة بنسبة 43% في الرسوم والعمولات، ونمو بنسبة 24% في الدخل من مصادر التمويل إلى 4.151 مليار درهم، نتيجة النمو في تمويل المتعاملين وارتفاع هوامش الربح.

وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 769 مليون درهم لعام 2022، مما يعكس تحسنا عاما في الظروف الاقتصادية.

وتزامن هذا الانخفاض مع تحسن تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) بنسبة 7.9 نقطة مئوية لتصل إلى 127.9%.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 23% على أساس سنوي ليصل إلى 169 مليار درهم، مدفوعًا بنمو 22% في إجمالي التمويل و42% في الاستثمارات.

وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 138 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بنمو بنسبة 14% في الحسابات الجارية وحسابات التوفير على الرغم من بيئة معدلات الأرباح المرتفعة.

واستقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل التمويل المستقر بلغ 82.1% والأصول السائلة المؤهلة بنسبة 18.9%.