"دبي للاستثمار" تستحوذ على حصة من أسهم بنك مونيومنت في المملكة المتحدة

أعلنت دبي للاستثمار عن استحواذها على 9 % من حصة أسهم بنك "مونيومنت Bank Monument” ، البنك الرقمي الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، ويخضع لتنظيم هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الحصيفة في المملكة المتحدة.

وتتركز أعمال البنك على فئة الأغنياء أصحاب الثروات المتوسطة في المملكة المتحدة، ويتمثل الهدف الاستراتيجي للبنك، في تقديم الخدمات المصرفية الأساسية والخدمات الأخرى ذات الصلة، والعمل على مساعدة العملاء لتحقيق النجاح والازدهار والرخاء الاقتصادي، والاستخدام الأمثل للوقت، من خلال تقديم حلول ذكية وفعالة ومرنة، والاستفادة من القدرات الرقمية لتحقيق التوسع على مستوى العالم.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة "دبي للاستثمار خالد بن كلبان ، إن الاستثمار في البنك، يُتيح فرصة فريدة للمجموعة للانخراط والمشاركة في عالم الخدمات المصرفية الرقمية، في واحدة من أكثر الأسواق تقدماً وتطوراً وتنظيماً، لافتاً إلى أن التحول العالمي المتسارع نحو الخدمات المصرفية الرقمية، شكل خطوة إيجابية بارزة لا سيما للبنوك الجديدة أو ما يُعرف بالبنوك الإلكترونية.

ويعتمد Bank Monument، في قروض الاستثمار العقاري ومجموعة منتجات الادخار التي يقدمها، على الإمكانات والقدرات المتقدمة داخل التطبيق الذي يستخدمه، لتحقيق تفاعل العملاء