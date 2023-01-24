50 متحدثاً من وزراء ومستثمرين واقتصاديين من حول العالم في "منتدى الشارقة للاستثمار"

تجمع الدورة السادسة من "منتدى الشارقة للاستثمار" الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) وزارات ومؤسسات وهيئات حكومية محلية وعربية ودولية، ومسؤولين وقادة فكر وخبراء اقتصاديين، يلتقون يومي 8 و9 فبراير في "مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات"، لبحث مستقبل الاقتصاد والخيارات المتاحة أمام المستثمرين للارتقاء بالمشهد الاقتصادي نحو الأفضل.

وتضم قائمة المشاركين في المنتدى الذي ينطلق تحت شعار "إعادة تعريف الاقتصادات.. نحو مستقبل اقتصادي أفضل"، معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي سيقدم رؤيته حول الوضع الراهن للاقتصاد وخطط الحكومة للنمو الاقتصادي ومعالي ألغيرنون ياو، وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في حكومة هونغ كونغ، والسيد تشونغ كوك-كوان، نائب وزير العدل في حكومة هونغ كونغ، حيث سيقدمان رؤاهما حول الاستراتيجيات التي تم توظيفها لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي في هونغ كونغ.

ويشارك في جلسات المنتدى أكثر من 50 متحدثاً من الخبراء والمدراء التنفيذيين لكبرى شركات الاستثمار ومسؤولين حكوميين يمثلون هيئات ودوائر ومؤسسات حكومية وشبه حكومية مشاركة، إضافة إلى البنوك وغرف التجارة، والشركات الخاصة، والمؤسسات ذات النفع العام من عدة قطاعات اقتصادية.

اقتصاد المستقبل

ويستهل المنتدى يومه الأول بخطابين رئيسيين وأربع جلسات حوارية، تتناول عدة موضوعات اقتصادية حيوية، تشمل الآليات الحكومية في دولة الإمارات لإعداد اقتصاد يلبي احتياجات المستقبل، وتستعرض رؤية استشرافية حول الاقتصاد الافتراضي والآفاق التي يتيحها للمستثمرين.

وتجسيداً لشعار دورته الجديدة "إعادة تعريف الاقتصادات.. نحو مستقبل اقتصادي أفضل"، يعقد المنتدى ندوة بالعنوان نفسه يطرح فيها المشاركون رؤى استشرافية حول الاقتصاد في العقود المقبلة، وتليها ندوة أخرى يسلط خلالها مجموعة من الخبراء الضوء على مستقبل الاقتصاد الأخضر.

وتركز محاور ندوات وجلسات اليوم الأول على عدة موضوعات، تشمل تسليط الضوء على منظومة الاستثمار في الشارقة، والفرص التي توفرها للمستثمرين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى استعراض قصص نجاح بعض المجموعات الاستثمارية، وبحث دور رائدات الأعمال على المستوى العالمي في الاقتصاد الرقمي.

توسع الشركات

ويشهد اليوم الثاني استكمال أجندة المنتدى بندوة تركز على توسيع الفرص الاستثمارية بين كل من إمارة الشارقة وهونغ كونغ، يتحدث فيها كل من السيد ألغيرنون ياو، وزير التجارة والتنمية الاقتصادية، والسيد تشونغ كوك-كوان، نائب وزير العدل في حكومة هونغ كونغ.

ويبحث المنتدى إيضاً الجهود الإقليمية التي ساهمت في توسّع الشركات، ويناقش مستقبل الأعمال العائلية وتأثيرها على المنطقة، ومستقبل التكنولوجيا المالية، إلى جانب تنظيم ورش عمل يتدرب خلالها المشاركون على تطوير قدراتهم وتأهيلهم في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر واتباع نهج مبتكر في تشجيع الاستثمار.

متحدثي المنتدى

وتشمل قائمة متحدثي المنتدى لهذه الدورة، مجموعة من الخبراء والمدراء التنفيذيين والمسؤولين من داخل وخارج الإمارات، بينهم خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيئة"، سعادة حسين محمد المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ورضوان ساجان، رئيس ومؤسس مجموعة دانوب، وديفيد بروفينزاني، المدير الإقليمي لـِ"يللو دوور إنرجي"، وفرح شخاشيرو، الرئيسة التنفيذية لـِ"غارسيا غروب"، وهبة هشام، من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (مبادئ تمكين المرأة)، ويوسف خليل، المدير العام ل MBE Gulf، وشفيق ابراهيم، مؤسس شركة (FXB) ورائد في مجال التحول الرقمي والدفع في مناصب CIO و CDO بارزة ،إكته بوجواني، نائب الرئيس، وإدارة المنتجات، كيتوبي.

وتشمل قائمة الضيوف أنوشا أحمد إقبال، الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسِّسة في "سبوتي"، ومشعل حامد كانو، رئيس مجلس إدارة مجموعة "كانو"، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أرادَ"، وأحمد أبو عيدة، المدير التنفيذي لـِ"بنك الاستثمار"، ونافين غوبتا، الرئيس التنفيذي لـ"Ripple".

معرض تخصصي

وعلى هامش فعاليات المنتدى سيتاح للجمهور التجول في معرض تخصصي لشركاء ورعاة المنتدى، يعرضون فيه مشاريع ومبادرات تتركز حول جهود استشراف الفرص الاستثمارية في مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الاستدامة، والتجارة، والعقارات، والبنوك، وتمويل الاستثمارات، والتطوير العقاري، وإدارة الأصول، والمناطق الحرة، والتعليم الخاص.

فيما تشمل قائمة الشركاء الحكوميين للمنتدى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، فيما تمثل مجموعة بيئة شريك الاستدامة، وبنك الاستثمار شريك الاستثمار، أما مجموعة أرادا للتطوير العقاري، والشارقة لإدارة الأصول، فتمثل الشريك الذهبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وأصباغ ناشيونال، الشريك الفضي.

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