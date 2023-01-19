26.6 ألف امرأة يستثمرن 58.8 مليار درهم في عقارات دبي خلال 2022

شهد القطاع العقاري في إمارة دبي نتائج قياسية وأداءً استثنائياً للمرأة في ما يتعلق بمجال الاستثمارات العقاريّة خلال العام 2022، حيث أثبتت المرأة حضوراً قوياً بتسجيل 33 ألفاً و419 استثماراً بقيمة 58.8 مليار درهم، تملكها 26 ألفاً و698 امرأة، ليحققن بذلك قفزة كبيرة مقارنة بعام 2021 بنمو يصل إلى 50.8% من حيث عدد المستثمرات، و50.7% من حيث حجم الاستثمارات و53% من حيث قيمة الاستثمار. يأتي هذا التطوّر اللافت في حجم مشاركة المرأة في مجال الاستثمار العقاري مواكباً للأداء القوي والنتائج غير المسبوقة للقطاع بشكل عام خلال العام الماضي، حيث حقق نمواً نسبته 76.5% من حيث القيمة متخطياً وللمرة الأولى حاجز نصف تريليون درهم وبإجمالي 528 مليار درهم.

أثر إيجابي

وتظهر النتائج، الأثر الإيجابي الكبير للعوامل التي حفزت المرأة على زيادة مساحة وحجم وجودها في مجال الاستثمار العقاري ومن أهمها دعم وتشجيع القيادة الرشيدة وتوفير الإمارة للضمانات الكفيلة بحماية استثماراتها، إلى جانب ما يتمتع به القطاع من بنية تحتية قوية، ونمو مستدام، ومرونة كبيرة في مواجهة تبعات المتغيرات والتحديّات الإقليمية والعالمية المحيطة.

وينسجم تنامي حضور المرأة في القطاع العقاري مع توجهات إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام نحو تعزيز عوامل تمكين المرأة وزيادة مساحة إسهامها الإيجابي في المشهد الاقتصادي ككل، وترسيخ دورها الأساسي وشراكتها الفاعلة والمؤثرة في مسيرة التنمية الطموحة للإمارة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما يدعم أهداف «أجندة دبي الاقتصادية» D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها من أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل.

حضور لافت

ولم يقتصر دور المرأة في القطاع العقاري على الاستثمار فحسب، بل تعدّى ذلك وصولاً إلى مساهمتها بدور بارز في تطوّر القطاع العقاري من خلال حضورها في مختلف المجالات العقارية، سواء عبر المواقع الوظيفية أو عبر دورها ضمن المطورين والوسطاء.

• 33.4 ألف استثمار عقاري للنساء العام الماضي بنمو سنوي نسبته 50.7%.

• استثمارات المرأة تسهم في دعم أهداف «أجندة دبي الاقتصادية D33».

34.8 % من الوسطاء العقاريين المسجلين في دبي نساء

أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنّ المرأة استحوذت على نسبة 34.8% من عدد الوسطاء العقاريين المسجلين في الإمارة بنهاية العام 2022، وبإجمالي 4519 امرأة، ساهمن في 8606 إجراءات عقارية بقيمة 696 مليون درهم.

إلى ذلك، تحظى المرأة باهتمام كبير ضمن الكادر البشري في مختلف أقسام ومؤسسات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتشكل ما نسبته 42% من إجمالي العاملين في الدائرة.