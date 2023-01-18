حوار أبوظبي للفضاء يستضيف جلسة حول «ازدحام المدارات الأرضية المنخفضة»

عقد حوار أبوظبي للفضاء، الأول من نوعه عالمياً في وضع سياسات واستراتيجيات الفضاء، أمس، جلسة نقاشية، حول المدار الأرضي المنخفض الذي أصبح مزدحماً بشكل كبير، وذلك على هامش مشاركة دولة الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».

وشارك في الجلسة النقاشية، التي جاءت بعنوان «مستقبل الأرض.. سياسة المدار الأرضي المنخفض للقرن الحادي والعشرين»، في جناح دولة الإمارات بالمنتدى الاقتصادي العالمي، نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال، حيث سلطت الضوء على أبرز التحديات والفرص التي يطرحها المدار الأرضي المنخفض، الذي يعد الجزء الأكثر قيمة للبشرية في الفضاء.

وقالت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، سارة بنت يوسف الأميري: «يعكس استضافة حوار أبوظبي للفضاء للجلسة النقاشية في هذا المنتدى الاقتصادي العالمي، المكانة والحضور الاستراتيجي والقوي لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي»، مؤكدة «أنَّ المنتدى يمثل فرصة مثالية لمشاركة الرؤى والتوجهات المستقبلية، وصياغة حلول مشتركة تضمن استدامة قطاع الفضاء والقطاعات الحيوية الأخرى، بما ينسجم مع المتغيرات العالمية الجديدة، ويعزز أطر التعاون العالمي البناء، إضافة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيس في صنع القرار إقليمياً وعالمياً».

ويشكل المدار المنخفض مركزاً للعديد من أجهزة الأقمار الاصطناعية وأنظمة الاتصالات، وتحديد المواقع العالمي (GPS)، ومراقبة الأرض ومحطة الفضاء الدولية، إلى جانب كونه مكاناً للحطام الفضائي الذي يمثل تهديداً وجودياً محتملاً لنشوب النزاعات في المدار الأرضي المنخفض. وناقش المشاركون في الجلسة كيفية وضع لوائح وتشريعات جديدة لحماية الوصول إلى هذا المورد المحدود للجهات الفاعلة الحالية والجديدة من دول الفضاء الناشئة إلى الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، لتجنب خطر المزيد من الاصطدامات والصراعات. يذكر أنَّ حوار أبوظبي للفضاء يلتزم بتعزيز النقاش والحوار حول القضايا الأكثر إلحاحاً في مجتمع الفضاء الدولي، بما في ذلك الجلسة النقاشية حول فوضى المدار الأرضي المنخفض، والعديد من الفعاليات التي تنظم في منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس»، خلال الفترة من 16 إلى 20 يناير 2023.