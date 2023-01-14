سهيل المزروعي: الإمارات ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لتحقيق التوازن في سوق النفط

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية قطاع النفط بحاجة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة في ظل الأنخفاض في الانتاج من بعض الدول المنتجة ضمن "أوبك +" المكونة من 23 دولة.

وأكد المزروعي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات منتدى الطاقة العالمي الذي انطلق اليوم في أبوظبي التزام دولة الإمارات بتقديم الدعم اللازم لتحقيق التوازن في سوق النفط مع مواصلة الاستثمار في ظل الإعلان عن تسريع خطة زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2027.

وقال إن العالم في حاجة إلى خطوط نقل الغاز بين الدول على غرار مشروع دولفين الذي يربط قطر بالإمارات وعمان بالتعاون مع قطر وعمان وكان أول خط تصدير إقليمي للغاز والذي أسهم في تعزيز أمن الطاقة وتكاملها بين دول الخليج مؤكدا ضرورة الاستثمار في الغاز كونه أحد المصادر الداعمة للطاقة المتجددة كمصدر طاقة أساسي.

وأشار إلى أن العوامل الجيوسياسية في المنطقة والعالم تؤثر على خريطة الطاقة العالمية ..معربا عن أمله في أن يشهد العام الجاري 2023 استقرار في أسواق الطاقة وأن تنخفض أسعر الغاز ويقل تذبذبها كونها تؤثر بشكل كبير على اقتصادات الكثير من الدول في ظل الطلب الكبير على الغاز وأن نشهد إطلاق مشاريع جديدة في قطاع الغاز لمعالجة الطلب المستقبلي.

وتابع، أن منتدى الطاقة العالمي في نسخته السابعة يشهد زخما واسعا من حيث مشاركة قادة قطاع الطاقة والمناخ تحت مظلة واحدة تسهم في صياغة مستقبل قطاع الطاقة العالمي.

وأشار إلى أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" تسهم في تقدم حلول مبتكرة عملية ومستدامة وقابلة للتنفيذ بمشاركة دول العالم أجمع لمواجهة تحديات التغير المناخي عالمياوتقديم نسخة لن تنسى من "كوب".