«الطيران المدني»: 101 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 2022

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إجمالي أعداد المسافرين عبر ‎مطارات الدولة خلال عام 2022، والذي وصل إلى 101 مليون و11 ألفاً و623 مسافراً، بنسبة زيادة بلغت 120% مقارنة مع عام 2021 الذي بلغ فيه أعداد المسافرين 45 مليوناً و913 ألفاً و180 مسافراً.

وأظهرت البيانات وصول عدد المسافرين «القادمين» عبر مطارات الدولة في عام 2022 إلى 29 مليوناً و926 ألفاً و799 مسافراً قادماً، فيما بلغت أعداد المسافرين «المغادرين» عبر مطارات الدولة 29 مليوناً و172 ألفاً و619 مسافراً مغادراً، وأعداد «العابرين» من مطارات الدولة إلى 41 مليوناً و912 ألفاً و205 مسافرين عابرين.

‎ثقة عالمية

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن قطاع الطيران المدني في الدولة نجح في استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة ما قبل جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أن الأرقام المسجلة تترجم حجم الثقة العالمية في قطاع الطيران الإماراتي، وقدرته على المحافظة على مستويات نموه المتصاعدة.

‎وأضاف السويدي أن قطاع الطيران الإماراتي يشكل محوراً استراتيجياً، ومساهماً رئيساً في الاقتصاد الوطني، ويسجل حالياً أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، ويوفر أفضل الخدمات للمسافرين.

وتابع: «رسخت الإمارات مركزها كإحدى أبرز الوجهات العالمية استقراراً وقدرة على مواصلة النمو، واليوم نجحت الإمارات في تعزيز معايير العودة الآمنة، مقدمة سيناريوهات محكمة وفاعلة باتت أنموذجاً رائداً على الصعيد العالمي».

وقال: «نفخر بقطاع الطيران في الدولة الذي نجح في تعزيز تصنيفه بين الأفضل على مستوى العالم».

مسيرة استثنائية

وواصل قطاع الطيران المدني في الدولة خلال عام 2022 مسيرته الاستثنائية على مستوى الإنجازات العالمية، إذ حققت الإمارات متمثلة في الهيئة العامة للطيران المدني فوزاً مستحقاً بإعادة انتخابها لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، للمرة السادسة على التوالي.

من جهة أخرى، أعلنت دولة الإمارات اعتماد قرار الحياد المناخي الخاص بقطاع الطيران الوطني بالدولة، ليكون أول قطاع طيران على مستوى المنطقة يعتمد قرار التزامه بالحياد المناخي، وأول قطاع على مستوى الدولة يحقق التزاماً متكاملاً بهذا التوجه.

السعة المقعدية

وحلّت دولة الإمارات في المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث النمو في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات في مطاراتها الدولية (عدد المقاعد)، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وفي مؤشر يعكس انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات، وصل عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الجوية الوطنية مع نهاية عام 2022، إلى 536 وجهة، بما فيها الوجهات المشتركة، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات، وجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال.

السلامة والأمان

في سياق متصل، حققت الناقلات الوطنية إنجازاً عالمياً استثنائياً في مجال السلامة والأمان، بتبوئها مراكز متقدمة ضمن تصنيف عام 2023 لأكثر 20 شركة طيران أماناً في العالم، الصادر عن موقع «إيرلاين ريتنج»، الذي صنف «الاتحاد للطيران» في المرتبة الثالثة عالمياً بين 385 شركة طيران عالمية.

ووفقاً للتقرير السنوي لموقع «إيرلاين ريتنج» المتخصص بمراجعة سلامة ومنتجات الطيران، حلت «شركة طيران الإمارات» في المرتبة السابعة عالمياً ضمن قائمة الناقلات الجوية التجارية، فيما حلت: «العربية للطيران»، «فلاي دبي»، و«ويز إير» ضمن قائمة «الناقلات منخفضة الكلفة الـ20 الأكثر أماناً» لعام 2023، لتنفرد الإمارات بتواجد خمس شركات وطنية من دولة واحدة ضمن قائمة الناقلات التجارية وقائمة الناقلات منخفضة الكلفة.