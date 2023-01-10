250 شركة في «دبي المالي العالمي» تدير أصولاً بـ 450 مليار دولار

أكد الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، أن المركز أصبح محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي في دبي والدولة، مع مساهمته بنحو 5% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإمارة دبي.

وكشف أن المركز يُعدّ الأكبر في إدارة الثروات والأصول في المنطقة، مع احتضانه لأكثر من 250 شركة تدير أصولاً بقيمة تجاوز 450 مليار دولار، وأكثر من 100 صندوق دولي يعمل محلياً.

مركز عالمي

وقال أميري، إنه وبحسب التقديرات، تزيد مساهمة الشركات المالية التي تعمل انطلاقاً من المركز في قطاع الخدمات المالية بالدولة على 13% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإمارة دبي خلال العام 2021، مؤكداً أن المركز يعد حالياً أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم، والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ ثلاثة مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ ثمانية تريليونات دولار.

وأشار إلى أن المركز حافظ على مكانته ضمن المراكز المالية العالمية، إذ حلّت دبي في المركز الأول أوسطياً وضمن الـ20 عالمياً على مؤشر المراكز المالية العالمية لعام 2022، الصادر عن مؤسسة «زد ين» البريطانية ومعهد التنمية الصيني، وهو المؤشر الذي درس أداء 119 مركزاً مالياً حول العالم، مؤكداً أن مركز دبي المالي العالمي واحد من أكثر المراكز المالية تقدماً في العالم، إضافة إلى كونه أكبر منظومة مالية في المنطقة.

وأضاف أنه من بين الشركات المُسجّلة في مركز دبي المالي العالمي البالغ عددها 4031 شركة، يحتضن المركز 17 بنكاً من أصل أفضل 20 بنكاً في العالم، و25 من أصل أهم 30 بنكاً من البنوك ذات الأهمية النظامية عالمياً، وخمساً من أصل أفضل 10 شركات تأمين، وخمساً من أصل أبرز 10 شركات في مجال إدارة الأصول، وغيرها العديد من شركات المُحاماة والاستشارات العالمية.

المال والابتكار

وذكر أميري أن مركز دبي المالي العالمي يتمتع ببيئة تشغيلية وأطر قانونية وتنظيمية رائدة في القطاع تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، فضلاً عن وفرة العروض الابتكارية وعمق منظومته الإدارية، ما أسهم في نجاح المركز في استقطاب 1252 شركة مرتبطة متخصصة بالقطاع المالي والابتكار، فيما شهدت الأشهر الستة الأولى من العام الماضي ارتفاع عدد شركات التكنولوجيا المالية وشركات الابتكار المسجلة في المركز إلى 599 شركة بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 23%.

الموقع الاستراتيجي

وأكد أن الموقع الاستراتيجي للمركز يساعد مديري الثروات والأصول في الوصول إلى الثروات الناشئة في الأسواق سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وجنوب إفريقيا، إذ يتيح المركز لهم وصولاً مباشراً إلى المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ممن يبحثون عن منتجات استثمارية تقليدية أو بديلة، كما يوفّر المركز سلطةً قضائية جذابة لشركات إدارة الثروات والأصول، حيث يجمع بين نظام قانون عام مستقل ومعترف به دولياً وبيئة تنظيمية قوية.

وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى قيام المركز بطرح وتحديث القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها، بهدف تعزيز مكانته، حيث شملت دمج تعديلات على قانون حماية البيانات تضمن توافق إطاره التنظيمي مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة.