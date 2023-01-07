غرفة تجارة دبي تطلق مجموعة عمل المختبرات ومراكز التشخيص الطبية

أطلقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مجموعة عمل المختبرات ومراكز التشخيص الطبية بهدف توحيد صوت الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مساهمتها في توفير مستويات عالمية من الخدمات الطبية التي تعزز مكانة دبي وجهة للرعاية الصحية والطبية والسياحة العلاجية.

وأفادت الغرفة في بيان أمس، بأن مجموعة العمل الجديدة، تستهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكات بين أعضائها ومختلف الأطراف المعنية لتعزيز دور المختبرات الطبية ومراكز التشخيص في دعم المنظومة الصحية والطبية، بما يواكب الخطط الاستراتيجية المتنوعة لإمارة دبي.

وقالت المدير التنفيذي لدعم مصالح قطاع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «من المتوقع أن يلعب القطاع الصحي في دبي دوراً مهماً في دعم نمو قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». وأضافت أن «تأسيس مجموعة العمل الجديدة جاء في وقت مثالي لدعم مختلف الخطط والاستراتيجيات التي أطلقتها دبي لدعم القطاع الطبي بالإمارة».

وتابعت القرقاوي: «نحن نؤمن أن مجموعة العمل الجديدة ستلعب دوراً محورياً في دعم قطاع مراكز الرعاية الطبية والتشخيصية في السنوات المقبلة».

من جهتها، قالت مدير عام مختبرات البرج الطبية في دولة الإمارات، وأحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة العمل الجديدة، الدكتورة علا الجدار، إن «قطاع الرعاية الطبية في دبي والإمارات يشهد ازدهاراً ملحوظاً». وأضافت أن «مجموعة العمل الجديدة، ستشكل منصة مثالية لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في قطاعنا».

ويندرج إطلاق مجموعة العمل الجديدة ضمن خطط الغرفة لزيادة عدد مجموعات الأعمال التي تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي.

وتضطلع مجموعات الأعمال بتمثيل وحماية مصالح قطاعاتها، وتلعب دوراً مهماً في وضع التوصيات المناسبة لتغيير السياسات والأطر التنظيمية بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية لقطاعات الأعمال التي تمثلها، واعتماد أفضل الممارسات العالمية.

17 مليار درهم قيمة سوق الرعاية الصحية في دبي

تصل قيمة سوق الرعاية الصحية في دبي إلى أكثر من 17 مليار درهم (4.63 مليارات دولار) سنوياً.

وتعتبر مدينة دبي الطبية أكبر منطقة حرة للرعاية الصحية في العالم، في حين يتوقع أن تحقق مبيعات السياحة الطبية في الإمارات معدل نمو سنوي يبلغ 17.1% خلال الفترة (2021-2025)، حسب تقرير لوزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.