مدينة إكسبو دبي تمدد فعاليات مدينة الشتاء

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن تمديد فعاليات مدينة الشتاء حتى 12 يناير لتنطلق بعدها الاحتفالات بالعام الصيني الجديد في 14 يناير.

ويستمر سوق الشتاء باستقبال الزوار يوميًا من الساعة الثالثة من بعد الظهر وحتى الحادية عشرة مساءً، ويمكن لكل أفراد العائلة زيارة منزل سانتا وممارسة الأنشطة مثل حبل الانزلاق أو التزلج على الجليد، ومشاهدة عرض الميلاد في ساحة الوصل بعد غروب الشمس.

وتبدأ احتفالات رأس السنة الصينية في مدينة إكسبو دبي يوم 14 يناير، حيث يقام العرض الكبير "عام صيني جديد سعيد" وتستمر فعاليات العام الصيني الجديد حتى 28 يناير. ومن المرتقب أن يكون حدث هذا العام الأضخم من نوعه خارج الصين، إذ يضم حوالي 60 عرضاً جماعيًا، وأكثر من 20 موكبًا و 25000 مشارك، ومدينة إكسبو دبي شريك استراتيجي للموكب الكبير "عام صيني جديد سعيد" الذي تستضيفه سفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات والقنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي وهلا بالصين، بدعم من وزارة الثقافة والسياحة الصينية.