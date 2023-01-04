«تنظيم الاتصالات»: 18 تطبيقاً معتمداً لخدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بأن القائمة المحدثة لتطبيقات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت، المعتمدة حالياً من قبل الهيئة لاستخدامها في الدولة، تشمل 18 تطبيقاً.

وأشارت الهيئة عبر بيانات أصدرتها للقائمة المحدثة المعتمدة للتطبيقات في الدولة، إلى أنها اعتمدت سبعة تطبيقات أخرى لأغراض الرعاية الصحية عن بعد، لافتة إلى أن المكالمات الصوتية والمرئية من خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت، يعد نشاطاً منظماً في أسواق الدولة، ويتم تقديم هذه الخدمات من قبل مقدمي الخدمة المرخص لهم أو بالتعاون معهم.

وأوضحت أن مزودي الخدمة المرخص لهم في دولة الإمارات، ملتزمون بحظر مرور تطبيقات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت التي لا تمتثل لقوانين وسياسات الدولة، حيث تندرج ضمن فئة المحتوى المحظور «خدمات الاتصالات غير المشروعة».

وأضافت أن الهيئة قد تمنح وفقاً لتقديرها الخاص، الموافقة على استثناء بعض تطبيقات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت، من الحجب في الدولة، وذلك استناداً إلى احتياجات المستخدمين ومتطلبات السوق، إذ يمكن تقديم طلب «إعفاء الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت عن طريق توجيه خطاب رسمي موجه للهيئة».

ودعت الهيئة إلى ضرورة التأكد من مزودي خدمات الاتصالات في الدولة من قانونية أي برنامج إجراء مكالمات الصوت والفيديو عبر الإنترنت، في الإقبال على شرائها عبر مواقع الإنترنت.

وأوضحت الهيئة أن القائمة المحدثة لتطبيقات الاتصال عبر الإنترنت المعتمدة في الدولة تشمل: ( Microsoft Teams)، و(Skype for Business)، و(Zoom)، و(Blackboard)، و(Google Hangouts Meet)، و(Cisco Webex)، و(Avaya Spaces)، و(BlueJeans)، و(Slack)، و(BOTIM)، و(GoChat)، و(Voico)، و(Etisalat Cloud Talk Meeting)، و(Matrx)، و(Totok)، و(Empay)، و(Sanad)، و(Comera).

وأشارت إلى أن التطبيقات المعتمدة للرعاية الصحية عن بعد تشمل (Mind Mina Telemedicine)، و(NextGenGP Telehealth)، و(vSee)، و(OKADOC )، و(DOXY)، و(GetBEE)، و(Dhani Health).