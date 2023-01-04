الإمارات والسعودية تتصدران القواعد الرأسمالية للمصارف العربية

كشف صندوق النقد العربي عن تواصل تحسن القواعد الرأسمالية للمصارف العربية، بوتيرة هي الأقوى منذ عامي 2020 و2019، مشيراً إلى استحواذ السعودية والإمارات على النصيب الأكبر من إجمالي القواعد بنهاية عام 2021.

وأضاف الصندوق، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن البيانات تظهر أن إجمالي القاعدة الرأسمالية للمصارف العربية، مقومة بالدولار، بنهاية عام 2021 شهدت تحسناً بنحو 6.3% لتصل إلى 483 مليار دولار، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 4.9% و4% خلال عامي 2020 و2019 على الترتيب.

وذكر التقرير أن حصة القاعدة الرأسمالية لدى المصارف السعودية شكلت أكبر حصة في إجمالي القواعد الرأسمالية، حيث بلغت 126.2 مليار دولار وشكلت ما نسبته 26.3% من الإجمالي، فيما جاءت مصارف الإمارات، ثانية بحصة 22.9%.