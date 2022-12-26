قطاعات اقتصادية تحقق أداءً استثنائياً خلال 2022

سجّل العديد من القطاعات الاقتصادية أداءً استثنائياً خلال عام 2022، وتتصدّرها العقارات والطيران والسياحة والتجارة الخارجية والتجزئة والقطاع المالي.

ويُعد عام 2022 عاماً استثنائياً للقطاع العقاري في دبي والإمارات، على صعيد الفعاليات العقارية والمبيعات القياسية غير المسبوقة، فضلاً عن قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي من تداعيات الجائحة والتعامل مع التحديات العالمية.

كما أعلنت «مجموعة الإمارات» عن نتائج مالية قياسية عن الأشهر الستة الأولى من سنتها المالية الجارية التي تنتهي في مارس المقبل.

واستقبلت دبي أكثر من 11.4 مليون سائح دولي في الفترة بين يناير وأكتوبر 2022، مقارنة بـ4.88 ملايين زائر دولي في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 133.6%.

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