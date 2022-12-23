«دبي للاستثمار» تستثمر مليار درهم في مشروع لـ «التملك الحر» برأس الخيمة

وضعت شركة دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، حجر الأساس لمشروع Danah Bay، أحد أحدث مشروعاتها الرئيسة للتملك الحر في دولة الإمارات، والذي يوجد في جزيرة المرجان برأس الخيمة، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة.

وأفاد بيان أمس، بأن المشروع الذي تصل قيمته الاستثمارية إلى مليار درهم، يشكل مجتمعاً شاطئياً متكاملاً، وملاذاً مثالياً يحمل طابع المنتجعات الفاخرة، ويسهم في إرساء معايير جديدة، وتسهيل خيارات الاستثمار المربح في إمارة رأس الخيمة.

وقال الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ندشن العمل اليوم في أحدث المشروعات العقارية في رأس الخيمة، التي ستسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة لمشروعات الضيافة ذات المواصفات العالمية».

وأضاف: «يشكل القطاع العقاري ركيزة رئيسة في خطط رأس الخيمة التنموية الشاملة والمستدامة، إذ تمتلك الإمارة مقومات اقتصادية واستثمارية جاذبة، تدعهما بنيتها التحتية المتكاملة التي تجعل منها وجهة مفضلة لكبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية الساعية لتأسيس مشروعاتها المبتكرة والفريدة على أرض الإمارة».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان: «يُجسد حفل تدشين المشروع إنجازاً بارزاً ومهماً بالنسبة للشركة، ويشكل دلالة واضحة على خططنا التوسعية في إمارة رأس الخيمة، من خلال المشروعات التطويرية الرئيسة والمهمة، الأمر الذي يعزز مكانة الشركة ودورها كمطور عقاري رائد في جميع أنحاء الإمارات».

وأضاف: «صُمم المشروع، ليشكل وجهة مثالية من شأنها أن تلبي متطلبات قطاع السياحة المتنامي في الإمارة، وفي الوقت نفسه توفير خيارات عقارية سكنية تتيح نمط حياة متميزاً وراقياً». وتابع: «في ظل ما نشهده من اهتمامٍ واسع النطاق في الإمارة بمثل هذه المشروعات، والإقبال على متطلبات الإقامة السكنية الجذابة، وشروط الملكية المواتية والتجارية، والذي يقترن مع مجتمع رواد الأعمال والشركات المتنامي، فإننا على ثقة بأن المشروع يشكل الخطوة الأولى في مسيرتنا، إذ ستواصل (دبي للاستثمار) الاستفادة من الفرص المجزية التي ستتيحها الإمارة في السنوات المقبلة».

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «المرجان»، المهندس عبدالله العبدولي، إن المشروع علامة فارقة تنموية وتطويرية، تعكس النهضة والنمو في قطاع العقارات الحيوي بالدولة، كما يعتبر عنصراً داعماً لرؤية رأس الخيمة، وجهة رئيسة، من شأنها تمكين المجتمعات من خلال مشروعات عالمية المستوى، تلبي احتياجاتهم الفريدة من نوعها والاستثنائية.

ويتميز المشروع بتصميم يحاكي الرفاهية، ويمتد على مساحة تقرب من 86 ألف متر مربع مع 40 ألف متر مربع من الشواطئ. كما يتضمن 209 فيلات، ومنازل مؤلفة من غرفتي نوم مع «تراس» على السطح، وفلل مؤلفة من ثلاث وأربع غرف نوم مطلة على شاطئ البحر، وفلل من خمس غرف نوم على الواجهة البحرية.

ويضم البرج السكني للمشروع كذلك 128 شقة تتنوع بين «استديو» صغير إلى شقق «بنتهاوس» مؤلفة من أربع غرف نوم، فضلاً عن فندق فخم من فئة أربع نجوم، يتضمن 300 غرفة، من المقرر أن تديره شركة «ميلينيوم آند كوبثورن الشرق الأوسط القابضة».