«كهرباء دبي» أفضل مؤسسة إبداعية لعام 2022

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة أفضل مؤسسة إبداعية في خدمات الكهرباء والمياه، ضمن جوائز «غلوبال براندز» العالمية لعام 2022 في المملكة المتحدة، تأكيداً على ريادتها العالمية في مختلف المجالات.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن «الجائزة تعكس الاستراتيجيات المتميزة التي طورتها الهيئة، وجهودها في الإبداع، والابتكار، والجودة، وخدمة المتعاملين، والأداء المتميز في إطار رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة».

وأشار إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتطوير الخدمات وتوفيرها عبر قنوات ذكية ومبتكرة.