استثمارات الإمارات الخارجية تلامس حاجز 6.1 تريليونات درهم

أفادت وزارة الاقتصاد بأن التبادل التجاري بين دولة الإمارات والكاميرون، ارتفع بنسبة 5.6% إلى نحو 1.5 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021. وأشارت الوزارة، على هامش «أسبوع الاستثمار في الكاميرون» الذي استضافته دبي أمس، أن الاقتصاد الكاميروني يمتلك الكثير من المقومات التي تعزز نموه.

من جهته، كشف مجلس «الإمارات للمستثمرين في الخارج»، خلال الأسبوع، عن أن إجمالي استثمارات الدولة الخارجية لامس حاجز الـ6.1 تريليونات درهم.

التجارة مع الكاميرون

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، إن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والكاميرون ارتفع بنسبة 5.6% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، ليصل إلى نحو 1.5 مليار درهم (406 ملايين دولار)، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، فيما ارتفع بنسبة كبيرة وصلت إلى 113% مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، ما يعكس حرص الجانبين على تعزيز وتقوية الروابط التجارية والاقتصادية. وأضاف آل صالح على هامش «أسبوع الاستثمار في الكاميرون» الذي استضافته دبي أمس، أن الاقتصاد الكاميروني يمتلك الكثير من المقومات التي تعزز نموه، لافتاً إلى أن دولة الإمارات قد سنّت وطوّرت وحدثت أكثر من 100 تشريع وقانون ومبادرة اقتصادية خلال العامين الماضيين، في سبيل تحقيق مستويات نمو قوية.

استثمارات خارجية

بدوره، أعلن الأمين العام لمجلس «الإمارات للمستثمرين في الخارج»، جمال الجروان، خلال كلمته في المؤتمر، عن أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وصل إلى الـ6.1 تريليونات درهم (1.65 تريليون دولار)، مشيراً إلى أنها تغطي مختلف القارات والمناطق والدول العالم، وفي شتى القطاعات.

وقال الجروان إن المجلس يضم العديد من أهم الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تدير استثمارات خارجية، وتمتلك أصولاً في شتى القطاعات، كالبنية التحتية واللوجستية والصحية والخدمات المالية والتأمين والتجارة والتجزئة والترفيه، وغيرها.

مجالات واعدة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دبي للاستشارات ومركز الإمارات التجاري»، وليد حارب الفلاحي، إن «الكاميرون هي اقتصاد ناشئ وطموح، ومن الواضح أن هناك مجالاً كبيراً لتوسيع التجارة الثنائية بين الإمارات والكاميرون، ما سيمكن من إعطاء الأولوية لتدفقات الاستثمار عبر قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية».

وأشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، صنّف دولة الإمارات في المرتبة 17 عالمياً وأول دولة عربية، من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجية التي بلغت 22.5 مليار دولار في عام 2021، بما يعكس نمواً بنسبة 19% مقارنة بعام 2020، وهو ما يؤكد بوضوح الاهتمام المتزايد بين الكيانات الإماراتية للاستثمار في الأسواق الخارجية.

اتفاقيات

وعلى هامش «أسبوع الاستثمار في الكاميرون»، تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لخلق بيئة جاذبة للشركات الإماراتية الراغبة في الاستثمار في الكاميرون، وتشجيع تبادل البعثات التجارية، وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين، عبر وكالة ترويج الاستثمار في الكاميرون و«مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج»، ومركز التجارة الإماراتي، والمجالس والمدن المتحدة في الكاميرون، ومركز الإمارات التجاري.

العلاقات التجارية

اجتمع مستثمرون من دولة الإمارات والكاميرون، على هامش «أسبوع الاستثمار في الكاميرون»، لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات التجارية، بحضور المستشار الفني للشؤون الاقتصادية برئاسة الكاميرون، جان كلود أيم موغر، وسفير الكاميرون في السعودية ودول الخليج، إيا تيدجان، والمدير العام لوكالة ترويج الاستثمار في الكاميرون، مارثي أنجيلين مينجا.