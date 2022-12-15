«تنظيم الاتصالات» تُعمّم «كاشف» لمعرفة الجهة المتصلة

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن كل شركة أو مؤسسة مسجلة في دولة الإمارات، أصبحت بشكل تلقائي جزءاً من مبادرة «كاشف»، التي تعني إظهار اسم الجهة المتصلة ورقمها لمستقبل المكالمة، ما يمكّن المتلقي من معرفة جهة الاتصال، ويعطيه حرية الرد من عدمه.

وكانت الهيئة أطلقت هذه المبادرة بشكل تدريجي ابتداءً من منتصف عام 2021، بالتعاون مع مزوّدي الخدمة، وذلك في سياق اهتمام الأطراف المعنية برضا المتعاملين وسعادتهم عن خدمات الاتصالات في الدولة، ومن المتوقع أن يكون لها أثراً مستقبلاً، وذلك بالحد من المكالمات غير المرغوب فيها.

ثقة المتعاملين

وأشارت الهيئة إلى أنها سنّت اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذه الخاصية، التي تأتي جزءاً من منظومة التطوير الهادفة إلى تعزيز ثقة المتعاملين بقطاع الاتصالات عموماً، وبالمكالمات الواردة من أرقام شركات القطاع الخاص خصوصاً، والحد من امتعاض مشتركي قطاع الاتصالات من المكالمات مجهولة المصدر، حيث يمكن للمتعامل حالياً التعرف إلى اسم الجهة المتصلة، سواء كان الاتصال من رقم هاتف محمول، أو من رقم هاتف ثابت.

معايير عالمية

وأكدت الهيئة أن إطلاق هذه الخاصية جاء بعد الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وعقد استشارات مع مزوّدي الخدمة حول المبادرة، وتحديد الأدوات التنظيمية الضرورية لتفعيل الخاصية، وإجراء التعديلات اللازمة على شبكات مزوّدي الخدمة لتفعيل الخاصية، إضافة إلى إجراء فحوص فنية على أجهزة الهواتف المحمولة بالتنسيق مع المصنعين، لضمان الجاهزية التامة.

سعادة المتعاملين

وقال المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة، المهندس سيف بن غليطة، إن مبادرة «كاشف» تعطي متلقي المكالمة، اسم الجهة المتصلة مع رقمها ليظهر في هاتفه. وأضاف: «تندرج هذه المبادرة ضمن حرص الهيئة على مراعاة مصالح الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم كل المتعاملين الذين سيتمكنون بفضل هذه الخاصية من معرفة اسم الجهة المتصلة، وبالتالي يملكون قرار الرد على المكالمة من عدمه».

وأعرب عن ثقته بأن المبادرة ستسهم في تعزيز سعادة متعاملي قطاع الاتصالات في الدولة، شاكراً مزوّدي الخدمة على تعاونهم في هذا السياق.

خاصية «كاشف»

وتابع بن غليطة: «تمتاز خاصية (كاشف) بأنها غير مسبوقة في المنطقة، وتم تفعيلها تلقائياً لجميع المكالمات، وهي تجسّد أفضل الممارسات الهادفة، لتوفير خدمات اتصالات راقية مع مراعاة احتياجات المتعاملين»، مؤكداً مواصلة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تنفيذ استراتيجية طموحة لتعزيز الخدمات في هذا القطاع الحيوي، بما ينعكس على سعادة المجتمع تنفيذاً للتوجهات الحكومية في هذا الشأن.

المعلومات الشخصية

بدأت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في تطبيق خاصية «كاشف» على أرقام القطاع المصرفي، كأول قطاع، ثم تعميمها على بقية القطاعات مثل: الصحة، والضيافة، والتعليم، لتبدأ تطبيق هذه الخاصية على كل أرقام شركات القطاع الخاص خلال عام 2022.

وتشمل هذه الخاصية الأرقام الثابتة والمحمولة المسجلة باسم شركات القطاع الخاص.

وأكدت الهيئة أن هذه الخاصية تعتبر خط التعريف الأول بجهة الاتصال، إلا أنه مع وجود هذه الخاصية، يجب على المتعاملين الالتزام بتوجيهات الجهات الخاصة المتعلقة بعدم الإدلاء بالمعلومات الشخصية مثل رقم الحساب، والأرقام السرية، وكلمات التعريف.