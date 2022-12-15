«مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية».. الأكبر عالمياً

تُعدّ دبي من المدن الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسبّاقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة، لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية، بما يدعم التنمية المستدامة في الإمارة.

الطاقة الشمسية

يعتبر «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، أكبر مجمع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، من بين المشروعات الرائدة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة النظيفة.

وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، وعند اكتماله سيسهم المجمع في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ويتضمن المجمع مركزاً للبحوث والتطوير ومركزاً للابتكار يُشكل حاضنة عالمية للابتكار في قطاعي الطاقة والمياه، ومعلماً رئيساً من معالم دبي، يوفر تجربة رائدة للزوار للتعرف إلى أحدث الابتكارات في مختلف مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة.

«مجمع جبل علي»

يُعدّ «مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه» التابع للهيئة، إحدى الركائز الرئيسة لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية.

وحقق المجمع رقمين قياسيين في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد، وأكبر منشأة لتحلية المياه في موقع واحد على مستوى العالم.

كما يتم العمل على تنفيذ محطة كهرومائية بتقنية الضخ والتخزين في منطقة «حتا». وعند اكتمالها ستبلغ طاقتها الإنتاجية 250 ميغاواط، وسعة تخزين تبلغ 1500 ميغاواط ساعة. وتعتبر المحطة المشروع الأول من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

«الشاحن الأخضر»

ولتحفيز التنقّل الأخضر والمستدام في إمارة دبي، وتشجيع أفراد المجتمع على قيادة المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، مبادرة «الشاحن الأخضر» عام 2015، وتتضمن حالياً 336 محطة شحن موزعة في مختلف أنحاء دبي، تعتمد أحدث التقنيات الذكية والمبتكرة، لضمان توفير تجربة سلسة وسريعة للمستخدمين.

وتهدف الهيئة إلى الوصول بعدد محطات «الشاحن الأخضر» إلى 1000 محطة بحلول عام 2025.

• مبادرة «الشاحن الأخضر» تتضمن حالياً 336 محطة شحن في أنحاء دبي، وتعتمد أحدث التقنيات الذكية.