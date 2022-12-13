مفاوضات بين الإمارات و«أوراسيا» للتوصل إلى شراكة شاملة

قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، إن الامارات ستبدأ خلال الفترة المقبلة مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة مع مجموعة (أوراسيا) التي تضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا.

وأضاف في تصريحات صحافية على هامش اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وقيرغيزستان، برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ورئيس مجلس وزراء قيرغيزستان عاقلبك جباروف، أنه «من المتوقع أن يتم إنجاز الاتفاقية التي تشمل التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة بين الإمارات ودول المجموعة قبل نهاية العام المقبل».