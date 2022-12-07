19 ألف رحلة طيران خاص متوقعة في دبي بنهاية 2022

قال المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية في هيئة دبي للطيران المدني، سعود عبدالعزيز كنكزار، إن «قطاع الطيران الخاص في دبي سجل مستويات نمو قوية خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع جائحة (كوفيد-19)»، مشيراً إلى المكانة القوية التي تتميز بها دبي، إضافة إلى الفعاليات الدولية التي تستضيفها الدولة والمنطقة.

وأضاف، في تصريحات للصحافيين، على هامش معرض «ميبا 2022» للطيران الخاص، أن «عدد رحلات الطيران الخاص في دبي، منذ بداية العام الجاري وصلت إلى 15 ألفاً و600 رحلة»، مشيراً إلى أن «قطاع الطيران الخاص أثبت جدارته خلال جائحة (كوفيد-19)، مع توجه العديد من المسافرين من الطيران التجاري إلى الطيران الخاص، بسبب القيود في تلك الفترة»، موضحاً أن عدد رحلات الطيران الخاص ارتفعت بنسبة تصل إلى 350% خلال العام 2020 مقارنة مع عام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة.

ولفت إلى أنه خلال الجائحة، وصل عدد الرحلات خلال عام إلى 18 ألفاً و500 رحلة، لافتاً إلى أن الأعداد في تزايد بسبب التسهيلات التي توفرها دبي والمنطقة.

وذكر كنكزار، أن «دبي تحتضن 260 شركة تخدم قطاع الطيران الخاص، من مشغلين والمناولة الأرضية والصيانة وغيرها»، متوقعاً أن تصل عدد رحلات الطيران الخاص بنهاية العام الجاري في دبي، إلى نحو 19 ألف رحلة.

وقال إن الطيران الخاص أصبح العمود الفقري في عملية التعافي من الجائحة، مبيناً أن «المنطقة تجذب رؤوس الأموال، إلى جانب الفعاليات التي تستضيفها المنطقة ما يدعم نمو القطاع، حيث أصبح الطيران الخاص عاملاً لتنقل المسافرين، خاصة لحضور الفعاليات مثل (إكسبو 2020 دبي) و(كأس العالم في قطر)». وذكر أن «حركة الطيران الخاص سجلت ارتفاعاً، تزامناً مع بطولة كأس العالم، بنسبة تتراوح ما بين خمسة و10% مقارنة بالشهر الذي سبقه».

وذكر أنه «في ظل تزايد أعداد رحلات الطيران الخاص، قامت هيئة دبي للطيران بتوفير خاصية الموافقة الفورية لأربع من شركات الطيران الخاص الموثوقة، من أجل تسهيل حركة المسافرين»، موضحاً أن هذه الإجراءات تتم وفقاً للأنظمة والاشتراطات الموضوعة، حيث يتم العمل على زيادة عدد هذه الشركات بعد التدقيق، ويتم متابعة ومراجعة أداء الشركات.

وأكد كنكزار، أن «هيئة دبي للطيران المدني، تعتبر أول هيئة في العالم، توفر الموافقة الفورية لشركات الطيران الخاص»، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على مواكبة الزيادة القوية في الطيران الخاص، وتسهيل عمل الشركات والمشغلين والعاملين في القطاع.

وأشار إلى أن «حركة الطيران الخاص في مطار دبي ورلد سنترال، أكثر من مطار دبي، بفضل المنشآت المتوفرة»، لافتاً إلى أن بعض الشركات تفضل مطار دبي الدولي لعملياتها.

وأوضح أن دبي تعتبر وجهة مفضلة للمشغلين، بفضل المكانة التي تتمتع بها المدينة، إضافة إلى كونها وجهة سياحة مهمة، لافتاً إلى أن الهند تعتبر سوقاً مهمة بالنسبة للطيران الخاص في دبي، إلى جانب دول الخليج مثل السعودية، وبعض الوجهات الإقليمية، فضلاً عن حركة موسمية تأتي من السوق الأوروبية.