4 طروحات في أسواق المال المحلية تستقطب طلبات قياسية خلال شهرين

نجحت أربعة طروحات عامة أولية، شهدتها أسواق المال المحلية خلال الشهرين الماضيين (أكتوبر ونوفمبر)، في استقطاب طلبات اكتتاب قياسية من مستثمرين محليين وعالميين، فاقت التوقعات.

«أمريكانا للمطاعم»

وكان آخر تلك الطروحات، طرح شركة «أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي» (أمريكانا للمطاعم)، التي أعلنت في 28 نوفمبر عن تخصيص الأسهم للمستثمرين والجدول الزمني المُحدث لطرحها العام الأولي، وهو أول عملية إدراج مزدوج ومتزامن في سوقي أبوظبي للأوراق المالية و«تداول السعودية».

وتجاوزت طلبات الاكتتاب لشريحة الأفراد في كلٍ من الإمارات والسعودية بنحو 48.2 مرة و2.8 مرة تقريباً على التوالي، بينما تجاوزت طلبات الاكتتاب في شريحة المؤسسات المؤهلة 65.5 مرة، ما يعني تجاوز طلبات الاكتتاب بواقع 58 مرة.

وبعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة، تم تخصيص 80% من أسهم الطرح لشريحة المؤسسات المؤهلة (أكثر من ملياري سهم عادي)، و10% لشريحة الأفراد في دولة الإمارات (252.7 مليون سهم عادي)، إضافة إلى 10% لشريحة الأفراد في السعودية بعدد الأسهم نفسه.

«تعليم القابضة»

وفي 18 نوفمبر، استقطب اكتتاب شركة «تعليم القابضة» الإماراتية، طلبات بقيمة 13.7 مليار درهم (3.7 مليارات دولار)، وبالسعر الأعلى المحدد لنطاق التسعير لأسهمها.

وجذب الطرح في سوق دبي المالي، والذي تمت تغطيته في غضون ساعات، أموالاً من المستثمرين تفوق 18 مرة ما كانت الشركة تسعى إلى جمعه.

وقالت الشركة في بيان حينها، إنَّها جمعت 750 مليون درهم من الطرح بسعر ثلاثة دراهم للسهم، ما يجعل قيمتها السوقية تناهز ثلاثة مليارات درهم.

وتخطط «تعليم القابضة» لاستخدام حصيلة الطرح لتوسيع شبكتها. وذكرت الشركة أنها حققت إيرادات قدرها 623 مليون درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وأرباحاً بقيمة 83 مليون درهم.

«إمباور»

وفي التاسع من نوفمبر الماضي، أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن جمع نحو 2.7 مليار درهم (724 مليون دولار)، في الطرح العام الأولي بسوق دبي، حيث تمت تغطية الاكتتاب 47 مرة.

وقالت الشركة، وقتها إنها حددت السعر النهائي للطرح عند 1.33 درهم (0.36 دولار)، والذي يعتبر الحد الأعلى للنطاق السعري، المعلن سابقاً، وذلك عقب انتهاء صياغة سجل أوامر الاكتتاب وعملية الاكتتاب العام.

وبعد زيادة حجم الطرح مرتين، طرحت الشركة ملياري سهم، بما يمثل 20% من إجمالي رأس المال.

وعقب الطرح احتفظت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بحصة نسبتها 56% في الشركة، فيما تحتفظ شركة «الإمارات باور» بنسبة 24% من رأس مال الشركة.

وحظي الطرح بإقبال كبير من المستثمرين، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب ما يزيد على 124.6 مليار درهم (33.9 مليار دولار) بسعر العرض النهائي، وبمعدل تغطية 47 مرة، لجميع الشرائح.

وبدأ تداول أسهم «إمباور» في سوق دبي المالي يوم 15 نوفمبر، فيما بلغت القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 13.3 مليار درهم (3.6 مليارات دولار).

«بيانات»

وفي نهاية أكتوبر، جذب الطرح العام الأولي لـ«بيانات» الشركة العاملة في مجال تحليل البيانات والجغرافيا المكانية المملوكة لمجموعة «G42» في أبوظبي، طلبات بقيمة 57.5 مليار درهم في أحدث علامة على طلب المستثمرين القوي على الطروحات في الخليج العربي.

وأصبح لدى شركة الذكاء الاصطناعي «G42»، التي تمتد عملياتها من الطاقة إلى الرعاية الصحية، 77% من شركة «بيانات» بعد الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكانت «سيلفر ليك» وشركة «العالمية القابضة» من بين أبرز المستثمرين.