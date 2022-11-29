تقديم متاجر «شلالات حتّا المستدامة» لمواطني المنطقة مجاناً

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تقديم متاجر التجزئة التي تضم ‏المقاهي ‏والمطاعم وملاعب للأطفال، إضافة إلى متاجر بيع العسل ‏والمنتجات المحلية والهدايا التذكارية، ضمن مشروع «شلالات حتا المستدامة»، مجاناً لمواطني منطقة «حتا»، كمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى مواطني «حتّا»، لتوفير فرص عمل إضافية، وتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأفادت الهيئة في بيان، بأن خطوتها تأتي تنفيذاً لمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى مواطني «حتا».

وأوضحت «ديوا» أنه، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فقد أرست الهيئة مشروع «شلالات حتا المستدامة»، بكلفة تبلغ 46 مليون درهم، كجزء من مسؤوليتها المجتمعية والاستثمارية، ليكون المشروع واجهة سياحية مميزة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إنه «وفي إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة دبي، وأن تكون (حتّا) مركز جذب سياحياً واستثمارياً بامتياز، مع الحفاظ على تراث المدينة العريق، وطبيعتها الجذابة، تنفذ الهيئة مشروعات رائدة في (حتّا)، تهدف إلى الإسهام في تطوير المنطقة، وتوفير فرص عمل مبتكرة لمواطني المنطقة، وتعزيز سعادة المجتمع».

وأضاف: «نحرص في تنفيذ مشروع (شلالات حتا المستدامة) على استخدام أحدث التقنيات، وأكثرها تطوراً وأماناً، لتلائم الظروف الجيولوجية لمنطقة (حتّا)، مع مراعاة أعلى المعايير البيئية العالمية، للحفاظ على (محمية حتّا الجبلية)، وليتناغم المشروع مع محيطه في المنطقة، ويقدّم تجربة نوعية وفريدة لسياح الدولة، والإسهام في إبراز الجمال الكائن في المناطق الجبلية».

وتابع الطاير: «يهدف مشروع (شلالات حتّا) ‏إلى إيجاد بيئة طبيعية مستدامة، إضافة إلى تطوير المنطقة، وتحويلها إلى مساحات ترفيهية، ومناطق جذب سياحية ‏في دولة الإمارات».

وقال إن الفكرة بدأت بإنشاء قناة مائية ‏طبيعية من الشلال، تتماشى مع طبيعة المنطقة في «حتّا»، لتشكل ‏حولها مساحات خضراء ‏تقسم المشروع إلى أربع واحات رئيسة، تمثل فرصاً استثمارية ‏للمقاهي ‏والمطاعم، وملاعب للأطفال، إضافة ‏إلى متاجر بيع العسل، ‏والمنتجات المحلية، والهدايا التذكارية، التي ستقدم كمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى مواطني «حتّا»، لتوفير فرص عمل إضافية، وتلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وينفرد مشروع «شلالات حتا المستدامة» ‏بفكرته المعمارية المبتكرة المستوحاة من ‏تصميم خلية النحل السداسية، إذ تشتهر «حتّا» بكونها مركزاً عالمياً لإنتاج عسل طبيعي ‏ذي جودة عالية.

«شلالات حتا المستدامة»

يعد مشروع «شلالات حتا المستدامة» أحد المشروعات البارزة التي ستنفذ خلال الفترة المقبلة من خلال الاستفادة من منحدر «سد حتّا»، واستخدامه كشلال طبيعي، واستحداث مجرى مياه أسفل السد، بحيث يمكن تجميع تلك المياه بنهاية المجرى، وإعادة تدويرها وضخها إلى الجزء العلوي للمنحدر، فضلاً عن تطوير المنطقة، لتتضمن مساحات ترفيهية ومقاهي ومطاعم متنوعة.