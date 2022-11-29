الطاير: الإمارات بالمركز الأول عالمياً في استقطاب المواهب والبنية التحتية

احتفلت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بعيد الاتحاد الـ51، بمشاركة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس، وعدد كبير من الموظفين والمتعاملين. وتضمنت الاحتفالات العديد من الفعاليات والأنشطة الوطنية والتراثية.

وقال سعيد محمد الطاير: «في هذا اليوم الذي نستشعر فيه عظمة اتحادنا الشامخ الذي أرسى قواعده الآباء المؤسسون، في الثاني من ديسمبر عام 1971، نفتخر بقيادتنا الرشيدة التي تواصل مسيرة البناء والتنمية، وجعلت دولة الإمارات ضمن مصاف الدول المتقدمة، وأصبح اسم الدولة مرادفاً للتميز والازدهار واستشراف وصناعة المستقبل، وتجربتها ملهمة لدول وشعوب المنطقة والعالم، وإنجازاتها مصدر فخر لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة. وتتصدر دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، وهذا العام، جاءت في المركز الأول عالمياً في 156 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى في 432 مؤشراً، كما تحتل المركز الأول عالمياً في استقطاب المواهب وفي البنية التحتية وفي مرونة القوانين والقدرة على التكيّف وغيرها».

وأضاف الطاير: «نفتخر في هيئة كهرباء ومياه دبي بأننا جزء من الإنجازات التي تعزز المكانة العالمية لدولة الإمارات عبر العديد من المشروعات العملاقة والمبادرات المبتكرة التي تسهم بدور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال والسياحة والاقتصاد الأخضر، مدفوعين بانتمائنا لهذا الوطن المعطاء وولائنا للقيادة الرشيدة، مستلهمين (روح الاتحاد) كقوة تدفعنا لبذل قصارى جهدنا ليبقى علم دولة الإمارات عالياً خفاقاً على الدوام، وفاءً لأرواح بناة الاتحاد، وتحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة».