«العالمية للألمنيوم» تنجز صفقة شراء شهادات طاقة نظيفة من «مياه وكهرباء الإمارات»

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عن شراء شهادات الطاقة النظيفة مقابل 1.1 مليون ميغاوات/ساعة من الكهرباء التي توفرها شركة مياه وكهرباء الإمارات، لدعم إنتاج «ألمنيوم سيليستيال» المصنوع بالطاقة الشمسية.

وتتبع هذه الشهادات استخدام الطاقة الشمسية المُنتَجة عن طريق «محطة نور أبوظبي»، وهي واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية المستقلة في العالم، وتقع في منطقة سويحان بإمارة أبوظبي، وتتضمن 3.2 ملايين لوحة شمسية تولد نحو 1 غيغاوات من الكهرباء.

صفقة شراء

وأفاد بيان أمس بأن هذه الصفقة تمثل أكبر عملية شراء لشهادات الطاقة النظيفة التي تتبع استخدام الطاقة الشمسية في أبوظبي حتى الآن، موضحاً أن هذه الشهادات ستُصدّق على إنتاج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لنحو 80 ألف طن من «ألمنيوم سيليستيال».

ولفت البيان إلى أن حجم إنتاج الشركة من «ألمنيوم سيليستيال» كل عام يعتمد على واردات الطاقة الشمسية من شبكة الكهرباء.

وذكر بيان «الإمارات العالمية للألمنيوم» أن نحو 60% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في عملية صناعة الألمنيوم العالمية، ناجمة عن توليد الكهرباء فقط، لافتاً إلى أن استخدام «الإمارات العالمية للألمنيوم» للطاقة الشمسية، يقلل من هذه الانبعاثات بشكل كبير، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.

مصدر جديد

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «توفر هذه الاتفاقية لـ(الإمارات العالمية للألمنيوم) مصدراً جديداً للطاقة الشمسية المعتمَدة لإنتاج (ألمنيوم سيليستيال)».

وأضاف: «أود أن أشكر شركة مياه وكهرباء الإمارات، على شراكتهم معنا وريادتهم في تطوير عمليات توليد الطاقة الشمسية في أبوظبي، إذ يعد (ألمنيوم سيليستيال) وغيره من المعادن منخفضة الكربون، أساس بناء مستقبل مستدام، لشركتنا ولعالمنا، وقد كان طرحه في العام الماضي نقطة تحول في تاريخ الشركة وقطاع الألمنيوم بالكامل».

خطة طموحة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، عثمان آل علي، إن الشركة تسعى إلى تنفيذ خطة طموحة للتحول في إنتاج الطاقة، وتطوير قدرات توليد الطاقة الشمسية بشكل استثنائي، لدعم الشركاء الحاليين والمستقبليين.

وأضاف: «نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع (الإمارات العالمية للألمنيوم) لأداء دور رئيس في تحقيق أجندة الاقتصاد والاستدامة لدولة الإمارات»، لافتاً إلى أن شهادات الطاقة النظيفة تربط الطلب على مصادر الطاقة المتجددة بالعرض.

شهادات الطاقة النظيفة

يتم إصدار شهادات الطاقة النظيفة من قبل دائرة الطاقة في أبوظبي، وتتطابق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة I-RECs وأفضل الممارسات.

وتعتبر شركة مياه وكهرباء الإمارات أحد الأطراف الرئيسة التي تمكن من تنفيذ برنامج شهادات الطاقة النظيفة، وتدير مزادات لبيع شهادات الطاقة الشمسية والنووية المولدة في أبوظبي.

وتمثل شهادات الطاقة النظيفة الطريقة الوحيدة المعتمدة في أبوظبي لإثبات الفوائد البيئية والاقتصادية التي حققتها الشركات باستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة.

وفي عام 2021، أصبحت «الإمارات العالمية للألمنيوم» أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية من خلال اتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه دبي. وقد أنتجت الشركة نحو 39 ألف طن من «ألمنيوم سيليستيال» خلال العام الماضي.