مكتوم بن محمد: لقاءاتنا مع الشركات تسهم في رسم سياسات اقتصادية مُثلى لدعم تطورها

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كيه بي إم جي»، بيل توماس، إحدى أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال الخدمات المالية.

وقال سموه في تغريدة على موقع التدوين «تويتر»: «التقيت بيل توماس رئيس مجلس إدارة شركة (كيه بي إم جي) العالمية المتخصصة في مجال الخدمات المالية، وناقشنا أثر بيئة الأعمال في دبي في خلق الفرص الأمثل لنمو المجموعات المالية، وتوسع نطاق أعمالها. لقاءاتنا مع الشركات تسهم في رسم السياسات الاقتصادية الأمثل لدعم تطورها ونجاحها وازدهارها».

ورحّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، برئيس «كيه بي إم جي» في مستهل اللقاء الذي جرى في مركز دبي المالي العالمي، حيث جرى استعراض تطور الشراكة التي تجمع بين دولة الإمارات والشركة العالمية المسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، والتي عززت وجودها في الإمارة، لإدارة أعمالها وخدمة المتعاملين معها في منطقة الشرق الأوسط.

وتم خلال اللقاء استعراض أنشطة الخدمات المالية التي تتخصص فيها الشركة وتقدمها للمتعاملين معها في دولة الإمارات وكذلك المنطقة.

معايير عالمية

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، حرص الدولة على تطوير روابطها مع مجتمع المال والأعمال العالمي بإمداد مختلف مكوناته بكل المقومات المؤهلة للتميز، سعياً إلى تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة، واستناداً إلى مجموعة معطيات تضمن مزيداً من الازدهار للشراكات القائمة، والإسهام في توسيع نطاقها، وإيجاد المزيد منها.

ونوّه سموه خلال اللقاء، بعمل حكومة دبي المستمر على تطوير البيئة القانونية والتنظيمية للإمارة، وفق أرقى المعايير العالمية، والارتقاء بما تقدمه من ممكنات لمجتمع الأعمال وفي مقدمتها البنية التحتية عالية الاعتمادية والتشريعات المواكبة للمتغيرات العالمية المتسارعة، وبما يتيح للشركات والمجموعات المالية توسيع نطاق أعمالها واكتشاف آفاق جديدة للنمو والنجاح في سوق سريعة التطور والنمو.

شريك استراتيجي

من جهته، أعرب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كيه بي إم جي»، بيل توماس، عن كامل تقديره لدولة الإمارات، وما تمثله كشريك استراتيجي وسوق محورية في المنطقة، وتطلعه لأخذ هذه الشراكة إلى مستويات أعلى خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن دبي بما تتمتع به من قدرات ومكانة متميزة كمركز رئيس للخدمات المالية في المنطقة، تفتح المجال أمام الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال لتنمية أعمالها وتوسيع نطاق خدماتها في المنطقة، معرباً عن اعتزازه بعلاقات التعاون مع دبي، وتطلعات الشركة إلى الارتقاء بالتعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن «كيه بي إم جي» تقدم خدماتها المالية عبر شبكة من الشركات في نحو 145 دولة. حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم.