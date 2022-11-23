اتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية وتعزيز الصادرات بين الإمارات وإفريقيا

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ووكالة تأمين التجارة الأفريقية، اتفاقية إعادة تأمين متبادلة لتعزيز العلاقات التجارية وتعزيز الصادرات بين البلدين، من خلال تسهيل الحصول على تأمين الائتمان التجاري وحلول التمويل للشركات.

تأتي الاتفاقية في أعقاب مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في مارس من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية العالمية للمصدرين، من خلال تعزيز وعيهم بأهمية ائتمان الصادرات وحلول التمويل وحثهم على تجربة الحلول المتاحة للحد من المخاطر التجارية والسياسية.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، والرئيس التنفيذي بوكالة تأمين التجارة الأفريقية، مانويل موسيس، يتعاون الطرفان لدعم المشاريع الإماراتية والأفريقية المشتركة في بلديهما إضافة إلى مبادراتهما التعاونية في بلدان أخرى.

وأوضح فالسيوني، أن «دولة الإمارات وأفريقيا تتمتعان بعلاقات تجارية ثنائية تاريخية راسخة»، مؤكداً أن الشراكة ستوفر للمصدرين الإماراتيين ثقة حقيقية في الوصول إلى الأسواق والموارد المتنوعة في المنطقة الأفريقية مع ضمانات مدعومة من الدولة ضد المخاطر السياسية والتجارية.

من جانبه، قال موسيس، إن «الاتفاقية خطوة رئيسية لتعزيز التزامنا بتوفير حلول المخاطر للشركات والمستثمرين والمقرضين التجاريين المهتمين بممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات وأفريقيا»، لافتاً إلى أن اتفاقية إعادة التأمين ستمهد الطريق لفرص تجارية لا مثيل لها للشركات لتحسين قدرتها التنافسية الإقليمية والعالمية.

وتسعى دولة الإمارات بشكل خاص إلى الاستفادة من العديد من القطاعات عالية النمو في البلدان الأفريقية، بما في ذلك السياحة والبنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.

وفي الآونة الأخيرة، دخلت الاتحاد لائتمان الصادرات، في شراكة مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية لتقديم ضمانات تمويل لمشروع الرعاية الصحية الغاني الذي تبلغ قيمته 540 مليون درهم والذي يتضمن بناء أربعة مستشفيات وأول مرفق تخزين طبي مركزي رئيس في البلاد بهدف تعزيز مرافق الرعاية الصحية في غانا ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 3 ملايين مواطن غاني.

كما دعمت الاتحاد لائتمان الصادرات، بالاشتراك مع نظيرتها وكالة تمويل الصادرات البريطانية، مبادرة رئيسية في جمهورية السنغال لتعزيز قدرات القطاعات الوطنية على الاستجابة للطوارئ عبر مشروع «ريديكو سنغال»، بقيمة 540 مليون درهم (140 مليون يورو) وهو ممول من بنك «ستاندرد تشارترد"، إلى جانب الإقراض المباشر الجزئي من قبل وكالة تمويل الصادرات البريطانية، وبدعم من الاتحاد لائتمان الصادرات، بموجب اتفاقية إعادة تأمين بقيمة 348 مليون درهم (90 مليون يورو).

