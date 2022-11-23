«فيتش» تثبت تصنيف «الاتحاد لائتمان الصادرات» عند AA- «قوي جداً»

حصلت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في الدولة، على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة (AA-) «قوي جداً» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، حيث يعكس هذا التصنيف دور الشركة في دعم تنويع الاقتصاد الوطني في الدولة. كما ثبّتت «فيتش» تصنيف قدرة الاتحاد لائتمان الصادرات على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل للمجموعة عند مستوى (AA-) «قوي جداً» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

دور مهم

وأفادت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، في بيان أمس، بأنها حصلت على هذا التصنيف نظراً للدور المهم الذي تلعبه في تعزيز صادرات الإمارات غير النفطية وتطوير القطاعات الاستراتيجية بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية للدولة، فضلاً عن العوامل الرئيسة الأخرى التي دعمت هذا التصنيف، يأتي في مقدمتها ملكية الشركة من قبل حكومة دولة الإمارات، إلى جانب كون الشركة تمتلك رأسمال قوياً، مع عدم وجود ديون في إطار هيكلها الرأسمالي، علاوة على استثماراتها المخصصة بشكل حصيف، وبرنامجها القوي لإعادة التأمين؛ والاكتتاب المربح.

ثقة

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، عبدالله بن طوق المري: «إن هذا التصنيف الإيجابي يعكس ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية بدولة الإمارات بشكل عام، كما يؤكد الجدارة الائتمانية للشركة وقوة موقفها المالي، ودورها في تعزيز سمعة وتنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، وبما ينسجم مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071».

حماية

من جانبه، قال وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن هذا الإنجاز يمثل انعكاساً للثقة العالية من جهات الصناعة العالمية من خلال حماية الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والعاملة في القطاع غير النفطي ضد مخاطر عدم السداد، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن كون الاتحاد شريكاً مساهماً في سلسلة من المبادرات الوطنية كمشروع الـ«300 مليار»، و«اصنع في الإمارات»، التي تم إطلاقها ضمن مشاريع الخمسين، وذلك بهدف ترسيخ موقع الإمارات مركزاً صناعياً رائداً.

بيئة جاذبة

بدوره، نوه الرئيس التنفيذي للشركة، ماسيمو فالسيوني، بجهود إدارة الشركة وجميع العاملين فيها، الذين أسهموا بشكل كبير في حصول الشركة على هذه التصنيفات القوية للغاية لأربع سنوات متتالية. وقال إن هذه التصنيفات الواعدة تعمل على تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة للاستثمار من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل بأقساط مخفضة ودون الحاجة إلى إجراء تقييمات مطولة للتسهيلات الائتمانية، والذي بدوره سيسهم بشكل حيوي في خلق نظام بيئي فعال من الشراكات تسهم في ازدهار الدولة وتقدمها.

ضمانات تجارية

عززت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات القدرة التنافسية للتجارة والصادرات الإماراتية غير النفطية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وذلك من خلال ضمانات تجارية تجاوزت قيمتها 6.3 مليارات درهم، أي ما يعادل 16.6 مليار درهم من التجارة غير النفطية إلى أكثر من 111 دولة.

وغطت تلك الضمانات الائتمانية 8.3 مليارات درهم في التجارة الدولية، و8.3 مليارات درهم في التجارة المحلية، و1.2 مليار درهم في التجارة المتوسطة وطويلة الأجل، و10.6 مليارات درهم في التأمين ضد المخاطر.