 9 دولارات مكاسب الذهب في التعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 9 دولارات في التعاملات الفورية.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.55% أو ما يعادل 9.64 دولار لتصل إلى 1747.48 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "02:02 مساءً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بما نسبته 0.53% تعادل 9.3 دولار لتصل إلى 1748.9 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.53% إلى 21.19 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم بنحو 1.9% إلى 1888.28 دولار، وصعد البلاتين بنسبة 1.73% إلى 1005 دولارات.