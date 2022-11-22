الإمارات من الأقل تعرضاً لتهديدات الاختراقات الإلكترونية إقليمياً

أظهرت بيانات حديثة لشركة «كاسبرسكي» الدولية لأنظمة الأمن الإلكتروني، أن الإمارات جاءت ضمن الدول الأقل تعرضاً لتهديدات الاختراقات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، سواء بالنسبة للأجهزة المتصلة أو غير المتصلة بالإنترنت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت البيانات، التي كشفت عنها «كاسبرسكي» في الملتقى السنوي للأمن السيبراني لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، الذي عقدته في الأردن نهاية الأسبوع الماضي، أن الإمارات سجلت أقل عدداً من التهديدات الإلكترونية غير المتصلة بالإنترنت في المنطقة، والتي تتم عبر أجهزة طرفية متصلة كأجهزة «يو إس بي» أو الأقراص بأنواعها أو الوصلات السلكية، بنسبة 32.2% مقارنة بواقع 42.4% في مصر وفقاً لعدد المستخدمين في البلاد، ثم قطر بنسبة 33.9%، ومن ثم الأردن بنسبة 33.2%، فيما سجّلت البحرين 32.4% والكويت 32.3%.

ووفقاً لبيانات الدراسة التي أجرتها الشركة في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، فقد كان أكبر عدد من المستخدمين تأثراً بالتهديدات القادمة عبر الإنترنت في قطر، وذلك بواقع 39.8% من المستخدمين في الدولة، تلتها البحرين بنسبة 36.5%، فالسعودية (33.3%)، فيما جاءت الإمارات بنسب منخفضة مقارنة بدول المنطقة بلغت (32.9%) والكويت (32.5%)، بينما كانت مصر والأردن الأقلّ تأثراً بالتهديدات، بواقع 28.1% و28% على التوالي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«كاسبرسكي»، يوجين كاسبرسكي، إن «العالم اليوم يتسم بشدّة الترابط، ما يجعله يتطلب إعادة النظر في الطريقة التي يجري بها التعامل مع مفهوم الأمن الإلكتروني، مع ضرورة التحوّل نحو نهج أكثر موثوقية، ليس فيه مجال للخطأ».

وأضاف: «نعمل في سبيل تطوير منتجات تقوم على مبدأ (المناعة الإلكترونية) الذي يعتمد على حماية من التهديدات الرقمية، إذ أثبت الواقع أن معظم الهجمات التي تستهدف أنظمة قائمة على (المناعة الإلكترونية) تغدو هجمات غير فعالة، حيث تُعد تلك المناعة، الوجه الجديد لعالم الأمن الإلكتروني».

من جهته، أوضح رئيس فريق الخبراء التقنيين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، عماد حفار، أن «انخفاض معدلات الهجمات الإلكترونية في عدد من دول المنطقة مقارنة بدول أخرى يعتمد على متغيرات وعوامل عدة، منها زيادة الوعي الإلكتروني والتوسع في استخدام أنظمة معتمدة».