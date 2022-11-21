«سيتي سكيب 2022» يسلط الضوء على أهمية الاستثمار العقاري في دبي

انطلقت اليوم، فعاليات معرض «سيتي سكيب دبي 2022»، أكبر فعالية عقارية على مستوى منطقة الخليج العربي، والذي تستمر فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي الى 23 الجاري، بمشاركة 70 جهة عارضة داخلية وخارجية من 15 دولة.

ويساهم في المعرض، الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، مجموعة من كبريات شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، بالإضافة إلى شركات من لندن وميامي وبوكيت والرياض، ويرحب بأجنحة وطنية لثلاث دول، هي باكستان وتركيا وأذربيجان، ويهدف إلى تحسين التواصل بين المشترين الأفراد والاستشاريين والمستثمرين في العقارات الخاصة من جهة، وأضخم شركات التطوير العقاري، وايضاً المؤسسات العقارية من ناحية أخرى.

ويوفر «سيتي سكيب» منصة مثالية للشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري لتسليط الضوء على مشاريعها الجديدة والتواصل والاحتكاك مع المشترين المحتملين، إلى جانب تبادل الرؤى ووجهات النظر مع الخبراء العقاريين حول توجهات القطاع وآفاقه المستقبلية محلياً وإقليمياً وعالمياً، لما تشهده السوق العقارية في دولة الإمارات من أبرز الأسواق العقارية وأكثرها نشاطاً على مستوى المنطقة، ونقطة جذب رئيسة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

ولفت مدير معرض «سيتي سكيب دبي 2022»، أليكس هوف، إلى الأهمية الاستثنائية لإمارة دبي في الاستثمار العقاري، حيث سجلت الإمارة خلال 2022 عاماً قياسياً في حجم المبيعات، مبيّناً أن السوق العقارية في دبي، تعد واحدة من أكثر أسواق العقارات شفافية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشارك شركة «رواسي» العقارية، مطور العقارات في إمارة الفجيرة، حيث تسلّط الضوء على المزايا الفريدة التي يوفرها مشروع فلل «نسيم البحر»، الذي طورته في إمارة الفجيرة وفق أرقى معايير ومتطلبات الحياة العصرية المستدامة.

فيما أتاحت شركة «عزيزي»، لزوار المعرض، الفرصة لمشاهدة محفظتها الواسعة من المشاريع المكتملة والمتوقع إنجازها قريباً، والعديد من العقارات السكنية والتجارية على الخريطة، في أكثر المواقع جاذبية بدبي، وبذلك يمكنهم أن يكونوا سباقين لحجز هذه الوحدات التي لم تعرض من قبل، وسيكون «ريفيرا» أحد المشاريع الرئيسة التي سيعرضها المطور، وهو مجمع سكني وتجاري مستوحى من النمط المعماري الفرنسي المتوسطي، ويقع في إحدى المناطق أكثر جاذبية، وهي مدينة محمد بن راشد.