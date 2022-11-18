بنك المارية يوفر حسابات ضمان مصرفي لمتداولي «ميدتشينز»

وقّع بنك المارية المحلي، ومنصة «ميدتشينز ليميتد» لتداول الأصول الرقمية ومقرها أبوظبي، خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، اتفاقية تهدف إلى توفير منظومة آمنة لاستثمار وتداول العملات المشفرة والأصول الرقمية، من خلال إنشاء البنك حسابات ضمان بالدرهم الإماراتي، لحماية أموال المستثمرين على منصات تداول العملات المشفرة، وتعزيز ثقتهم.

ويسعى بنك المارية المحلي، في إطار هذا التعاون، إلى دعم منصات تداول العملات المشفرة من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لأتمتة تحويلات حسابات الضمان عند عمليات الشراء والتداول وفق أعلى معايير الأمان والموثوقية والشفافية، وتلبية حاجات المستثمرين، وتعزيز الثقة بسوق العملات المشفرة.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، محمد وسيم خياطة: «نسعى إلى حماية مستخدمي منصات التداول المحلية من أي مخاطر محتملة، وذلك وفقاً لأنظمة مصرف الإمارات المركزي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ميدتشينز ليميتد»، باسل العسكري: «باعتبارنا واحدة من أولى منصات التداول المرخصة بالكامل في العالم، فإنه يمكننا أن نوفر للبنوك شريكاً موثوقاً ضمن إشراف تنظيمي لتقديم منظومة ملائمة لعملائهم الحاليين في عالم الأصول الافتراضية».