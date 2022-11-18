«دبي هاربر» يفتتح الموسم السياحي الجديد باستقبال «عايدة كوزما»

أعلنت محطة «دبي هاربر» لرحلات السياحة البحرية، أمس، عن استقبالها أولى رحلاتها السياحية البحرية للموسم الجديد 2022-2023، بعد رسو سفينة «عايدة كوزما» (AIDAcosma) قادمة من ألمانيا في أولى رحلاتها إلى الميناء الجديد.

وأفادت «دبي هاربر» في بيان بأن «عايدة كوزما»، تعتبر أول سفينة رحلات بحرية من نوعها في العالم، تعمل بالغاز الطبيعي المسال، وتستوعب نحو 5500 راكب.

وتضم السفينة، التي تديرها شركة «عايدة كروزس»، 20 طابقاً مخصصا للركاب تحتوي على 2600 غرفة فاخرة.

وتعد «عايدة كوزما» واحدة من أكبر سفن الرحلات البحرية ضمن أسطول شركة «عايدة».

وتوفر السفينة مجموعة واسعة من التجارب، التي تشمل «منتزه المرح» ومسبحاً للأطفال، ومنزلقاً مائياً، ومنصة خارجية للألعاب الرياضية، إلى جانب وجود 17 مطعماً و23 مقهى، تقدم مجموعة واسعة من أصناف الطعام من مختلف أرجاء العالم.

وبرسو «عايدة كوزما» في «دبي هاربر» ليكون الميناء الرئيس لها، سيغدو «دبي هاربر» أول وجهة تستضيف سفينة رحلات سياحية جديدة تعمل بالغاز الطبيعي المسال، ليمهد بذلك الطريق أمام قطاع الرحلات السياحية البحرية الخضراء. ومن المتوقع أن يستقبل «دبي هاربر» 46 سفينة، وأكثر من 300 ألف سائح خلال موسم الرحلات البحرية الذي يستمر إلى يونيو 2023.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن «دبي تواصل زخمها وتأثيرها على قطاع السياحة العالمي عبر استقبالها لأول سفينة سياحية عالمية في (دبي هاربر) ضمن الموسم الجديد، ما يبشر بالمزيد من الرحلات الشتوية».

وأضاف كاظم، أنه «في إطار أهمية الاستدامة وخفض البصمة الكربوني، وهما عنصران أساسيان ضمن استراتيجيتنا السياحية، فإننا نرحب باستقبال السفن السياحية الصديقة للبيئة مثل (عايدة كوزما)، الأمر الذي يعزز جهودنا لتصبح دبي وجهة سياحية عالمية مستدامة».

وتابع: «إننا نفخر بأن تكون دبي ميناء الرسو وبوابة رئيسة للعديد من الوجهات في المنطقة من قبل أكبر وأشهر الشركات المشغلة للرحلات البحرية في العالم».

من جهته، قال نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق لدى شركة «عايدة كروزس»، ألكسندر إيويغ: «سعداء بالعودة إلى (دبي هاربر) على متن أحدث سفن أسطولنا (عايدة كوزما) في رحلتها الأولى على الإطلاق»، مضيفاً: «نسعى من خلال هذه السفينة لمواصلة مسيرتنا نحو السياحة البحرية الخضراء، ويسعدنا القيام بذلك بالشراكة مع (دبي هاربر)».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «شمال القابضة» الشركة المالكة والمطورة لمشروع «دبي هاربر»، عبدالله بن حبتور: «إلى جانب كونها المرة الأولى التي ترسو فيها سفينة رحلات بحرية سياحية تعمل بالغاز الطبيعي المسال في دبي، يمثل هذا بداية موسم الرحلات السياحية البحرية الجديد الذي نتطلع إليه جميعاً بالكثير من الحماس والترقب».

وأضاف: «في الوقت الذي نستعد فيه لعودة القطاع مجدداً للعمل بأقصى طاقته، فإننا نرى أن المجال لايزال واسعاً لتحقيق نمو استثنائي في المنطقة، ما يعني افتتاح المزيد من الوجهات السياحية الجذابة، وتعزيز التجارب، واستقطاب فئات جديدة من المسافرين».