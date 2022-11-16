"آور كراود" توسع عملياتها الاستثمارية في أبوظبي

دخلت شركة "آور كراود"، شركة رأس المال المغامر الأكثر نشاطاً في إسرائيل، في شراكتين مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتوسيع عملياتها في أبوظبي بشكل كبير عبر تأسيس مكتب جديد لرأس المال المغامر ومركز لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال أسبوع أبوظبي المالي، وستشهد الشراكتين قيام "آور كراود" بزيادة عدد أفراد فريق عملها في سوق أبوظبي العالمي ليتجاوز 60 فرداً خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار استثمار بقيمة 60 مليون دولار ستعمل الشركة على ضخه في الإمارة.

وتتعاون شركة "آور كراود" مع مكتب أبوظبي للاستثمار لإطلاق "إنتغريتد داتا إنتلجنس" (شركة ذات مسؤولية محدودة) لتسويق تقنيات الذكاء الاصطناعي بين الشركات. ومن مقرها في Hub71 ضمن سوق أبوظبي العالمي، ستعمل الشركة الجديدة على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي القادرة على دعم الشركات وتمكينها من تبني التقنيات المتقدمة والاستفادة من قدراتها بأفضل شكل ممكن. ويجسد تأسيس هذه الشركة دلالة على عمق التزام أبوظبي بدعم توسع الشركات المبتكرة التي تضطلع بدور فاعل في ترسيخ دعائم الاقتصاد المعرفي في الإمارة.

وتعمل شركة "آور كراود آريبيا"، التي استهلت عملياتها في العاصمة الإماراتية في عام 2021، على تأسيس مركز استثماري جديد لرأس المال المغامر في أبوظبي لإدارة صفقات منصتها الحالية وتلبية احتياجات الأسواق الناشئة.

وتعزز كل من هاتين الشراكتين العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات وإسرائيل، والتي شهدت تطوراً لافتاً منذ توقيع اتفاقية السلام الإبراهيمية التاريخية عام 2020.

وفي هذا السياق، قال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تقدم’آور كراود‘ نموذجاً يُحتذى به عن نجاح الشركات بالاستفادة من البيئة الداعمة التي توفرها إمارة أبوظبي، إذ تمكنت الشركة بفضلها من تحقيق وتيرة نمو سريعة. وفي غضون عامٍ واحد، تحولت شركة ’آور كراود‘ من شركة ناشئة إلى لاعب رئيسي في أبوظبي، مع مركز جديد للاستثمار ومركز تقني يثري تخصصات رأس المال المغامر والمهارات التقنية في أبوظبي ويوفر حلولاً وتقنيات متطورة للشركات".

ويعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على تعزيز شراكته مع "آور كراود" من خلال "برنامج الابتكار" الذي يدعم الشركات المحلية والدولية الباحثة عن تحقيق النمو في إمارة أبوظبي. ولذلك، منح مكتب أبوظبي للاستثمار حزمة من الحوافز المالية وغير المالية للشركة دعماً لوتيرة نموها المتسارعة في الإمارة.

من جانبه قال جون ميدفيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "آور كراود": "بعد إجراء بحوث معمقة لأفضل المواقع حول العالم لتأسيس شركة ’إنتغريتد داتا إنتلجنس‘ ومركز الاستثمار الجديد التابع لشركة ’آور كراود‘، تفوقت أبوظبي على مختلف الوجهات العالمية بمراحل. فقد صنف المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً على مستوى البنية التحتية الإلكترونية واستقرار الاقتصاد الكلي، وحكومتها كثالث أكثر حكومة جدارة بالثقة. وجاءت هذه العوامل إلى جانب المزايا الأخرى التي تتمتع بها الدولة على غرار المواهب العالمية وسهولة دخول الأسواق، لتؤكد على أن أبوظبي هي الخيار الأمثل والوجهة الأفضل لاحتضان ’آور كراود آريبيا‘ ومشاريع ’آور كراود‘ الجديدة في رأس المال المغامر والذكاء الاصطناعي. ومن هذا المنطلق، نؤكد مضينا قدماً في ضخ استثمارات مجدية في البنية التحتية المبتكرة ومنظومة المواهب المبدعة في الدولة".

وأضاف الدكتور حسنات ديوان: "تمثل شركة ’إنتغريتد داتا إنتلجنس‘ ثمرة استراتيجية ’آور كراود‘ لإحداث نقلة نوعية في منصتها للتكنولوجيا المالية مع إدخال قدرات الذكاء الاصطناعي إليها. ونعتزم الاستفادة من هذه الأدوات والبنى التقنية لتقديم حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها على نطاق واسع من قبل عملاء خارجيين ضمن مختلف القطاعات، بما يشمل الخدمات المالية؛ والتكنولوجيا المالية؛ والطاقة؛ والاتصالات؛ والرعاية الصحية؛ والمجالات الحكومية. ومن هذا المنطلق، نحرص على توظيف أرفع المهارات والخبرات من دولة الإمارات والعالم بأسره، لنكون من أبرز الداعمين لزخم التحول في منظومة الذكاء الاصطناعي بإمارة أبوظبي".

وسيتم تأسيس شركة "إنتغريتد داتا إنتلجنس" ضمن سوق أبوظبي العالمي في Hub71، المنظومة العالمية لشركات التكنولوجيا في أبوظبي، والتي تمكن المؤسسسين من بناء شركات تقنية محلية مستقرة ضمن أي قطاع من خلال منحها وصولاً يسيراً إلى الأسواق العالمية، ومنظومة لرأس مال، وشبكة عالمية من الشركاء، ومجتمع حيوي يحتضن أفضل المواهب، ويتميز بأطر قانونية وتشريعية عصرية.

ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لدى "Hub71": "تنعم إمارة أبوظبي بمؤسسات مالية قوية مما يجعلها الرافعة الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات، وتساهم الإمارة في العديد من الاستثمارات الهادفة إلى توفير الدعم اللازم لنجاح شركات التقنية الناشئة ووصولها إلى العالمية. ومن خلال انضمام شركة ’أور كراود‘ إلى Hub71، نواصل توسيع منظومة التكنولوجيا والدعم المالي لتشمل المحافظ الاستثمارية والشركات العائلية والاستثمارية حيث تستفيد منها الشركات الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال لتوسعة وتنمية أنشطتها."

ووقع اتفاقيتي الشراكة كل من المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار؛ وجون ميدفيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "آور كراود" خلال "أسبوع أبوظبي المالي 2022". وينظم سوق أبوظبي العالمي هذا الحدث المرموق الذي يجمع تحت سقفه جمهوراً عالمياً من صناع القرار لتسريع وتيرة التحول بقطاع الخدمات المالية في الإمارة. افتتح مكتب أبوظبي للاستثمار مكتباً له في تل أبيب في عام 2021 لدعم الشركات الإسرائيلية المبتكرة التي تتطلع إلى تأسيس مقار لها أو توسعه حضورها في العاصمة الإماراتية.