إدراج 4 أسهم إماراتية في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة

كشفت المراجعة نصف السنوية لمؤشر «إم إس سي آي» MSCI، أمس، عن إضافة أربعة أسهم مدرجة بأسواق المال المحلية إلى المؤشرات العالمية الناشئة.

ووفقاً للمراجعة، تمت إضافة سهمي «ملتيبلاي» و«كيو القابضة» المدرجين في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى المؤشر القياسي العالمي، فيما أضيف سهم شركة سوق دبي المالي وسهم مصرف الشارقة الإسلامي إلى مؤشر الشركات الصغيرة.

في المقابل، وبحسب المراجعة، فقد تم خروج سهم شركة شعاع كابيتال المدرج في سوق دبي المالي من مؤشر الشركات الصغيرة.

وتعتبر «إم إس سي آي» أكبر مؤسسة لمؤشرات الأسواق، وترتبط مؤشراتها للأسواق الناشئة بأصول قيمتها 1.8 تريليون دولار.