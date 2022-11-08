ائتلاف شركات يقدم الاستشارات للمرحلة 6 من «مجمع محمد بن راشد للطاقة»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، عن تعيين ائتلاف شركات بقيادة «إيرنست آند يونغ» (EY Consulting) لتقديم الخدمات الاستشارية لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة.

وسيتم تشغيل المرحلة السادسة، والتي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 900 ميغاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، على مراحل بين عامي 2025 و2027.

وتشمل الخدمات الاستشارية التي يقدمها الائتلاف، الاطلاع على التشريعات القائمة والإطار التنظيمي المعمول به في دولة الإمارات، وإعداد الوثائق الخاصة بالعطاءات والمناقصات، وصياغة نموذج التمويل، وإدارة وتقييم العروض التي يقدمها المطورون، وصياغة الاتفاقيات التكميلية، والمفاوضات التجارية، وإبرام اتفاقية شراء الكهرباء واتفاقية الإغلاق المالي مع المطور، وإعداد الخطط التسويقية والمشاركة في الأنشطة والحملات الترويجية محلياً وعالمياً.

يشار إلى أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي وفق نظام المنتج المستقل، يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية الإجمالية إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 1827 ميغاوات باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية، وتنفذ الهيئة مشروعات أخرى في المجمع بإجمالي 1033 ميغاوات باستخدام تقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.

وباكتمال المرحلة السادسة، ستصل القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 3760 ميغاوات في سبيل الوصول إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030.