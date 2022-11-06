تسجيل 15 ألف علامة تجارية في الإمارات خلال 10 أشهر

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل أكثر من 15 ألفاً و51 علامة تجارية جديدة في الدولة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 705 علامات جديدة الشهر الماضي وحده، وذلك نتيجة لتنامي جاذبية الدولة مركزاً رئيساً للأعمال والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم.

وأوضحت الوزارة في تقرير حديث حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن العلامات التجارية المسجلة شملت مختلف القطاعات والمجالات في الدولة، بعضها سلعي والآخر خدمي، كما شملت شركات محلية وشركات إقليمية وعالمية كبرى، حكومية وشبه حكومية وخاصة تستثمر في الإمارات.

وأشارت الوزارة إلى أن العلامات التجارية المسجلة خلال أكتوبر الماضي شهدت تنوعاً كبيراً، حيث شملت 75 قطاعاً ومجالاً رئيساً من جانب شركات محلية وإقليمية وأجنبية داخل الدولة وفي المناطق الحرة.

وأضافت أن تلك العلامات شملت قطاعات جديدة للمرة الأولى، تمثل الاقتصاد الجديد، أبرزها قطاع «الميتافيرس» وأنظمة «الروبوتات»، إلى جانب قطاعات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن خدمات التوصيل الإلكتروني والحلول التقنية.

وذكرت أن العلامات الجديدة شملت قطاعات أخرى، منها خدمات التموين وصناعة معدات المطاحن، إضافة إلى النقل والتجارة العامة وخدمات الشركات وقطاع الجملة والتجزئة والإلكترونيات والاستثمار والشركات القابضة.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذا النشاط الكبير في قطاع العلامات التجارية المسجلة في الدولة يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبرى الشركات، التي تتخذ من الدولة مقراً مفضلاً لها للإنتاج والتصنيع داخل الدولة وفي المناطق الحرة، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير وإعادة التصدير إلى مختلف الدول.

كما أكدت أن ذلك يدعم مكانة الدولة وجهة رئيسة لتجارة التجزئة وعلامات التسوق المختلفة، لاسيما مع زيادة الطلب على السلع والخدمات المختلفة في ضوء سهولة ممارسة الأعمال، وتيسير إجراءات تسجيل السلع والخدمات.

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مجالاً شملتها العلامات الجديدة لشركات محلية وإقليمية وأجنبية، داخل الدولة وفي المناطق الحرة.

العلامات التجارية المسجلة خلال أكتوبر الماضي شهدت تنوعاً كبيراً.