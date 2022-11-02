15 مليون مسافر عبر مطارات أبوظبي بحلول نهاية 2022

قال المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، أنه من المتوقع أن يعبر أكثر من 15 مليون مسافر عبر مطارات أبوظبي الخمس بحلول نهاية العام الجاري 2022.

وأضاف الظاهري، في تصريحات للصحفيين على هامش اليوم الثاني من معرض أبوظبي للطيران 2022 "أبوظبي إير إكسبو".. " نتوقع استمرار حالة الانتعاش في قطاع الطيران مع عبور 11 مليون مسافر من مطارات أبوظبي الخمس منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم".

وأشار إلى أن معرض أبوظبي للطيران استقبل في أول أيامه أكثر من 5 الالف زائر بمشاركة مجموعة كبيرة من الشركات والهيئات المتخصصة في الطيران العام، وخطوط الطيران، والمطارات وهيئات الطيران والطيران المدني، وشركات تكنولوجيا الطيران والشحن، والكثير غيرها من الجهات ذات الصلة بالقطاع.

يذكر أن مطارات أبوظبي تستعد لتدشين أحدث التقنيات التي ستُتيح للمسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي استخدام بصمة الوجه كجواز السفر بالاعتماد على تقنية المقاييس الحيوية لإتمام كافة الإجراءات بسهولة ويسر، منذ لحظة وصولهم للمطار وحتى صعودهم للطائرة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي " نتطلع قُدماً لأن يكون لنا السبق في إطلاق هذا النظام المتكامل والمتطور الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى الدولة والعالم، لتعزيز رحلة المسافرين عبر مطاراتنا. وفي إطار حرصنا المستمر لتقديم أفضل الخدمات وتجربة سفر استثنائية لمسافرينا، ستُطلق هذه التقنية في مبنى مطار أبوظبي الدولي الحالي، وسيتم تفعيلها مستقبلاً في مبنى المطار الجديد أيضاً".

وتتواصل غداً فعاليات اليوم الثالث والأخير لمعرض أبوظبي للطيران "أبوظبي إير إكسبو 2022" وسط اقبال كبير من الزوار ومشاركة واسعة من الجهات ذات الصلة بالقطاع للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال الطائرات النفاثة الخاصة والطائرات المروحية وخدمات تأجير الطائرات لكبار رجال الأعمال، ومعدات وخدمات المطارات، وأنظمة إلكترونيات الطيران، وقضايا التأمين والتمويل، مع عرض أكثر من 80 طائرة من الطائرات الخفيفة جداً إلى الثقيلة للمندوبين الباحثين عن مجموعة متنوعة من الطائرات والخدمات المتعلقة بالطيران.

