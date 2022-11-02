«إمباور» تزيد حجم طرحها الأولي إلى 15%

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أمس، عن زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في الطرح الأولي من مليار سهم إلى 1.5 مليار سهم، ليرتفع حجم الطرح من 10% إلى 15% من إجمالي رأسمال الشركة.

وأفادت المؤسسة في بيان، بأن قرار الزيادة جاء نتيجة الإقبال القوي من جانب المستثمرين، وتجاوز طلبات الاكتتاب حجم الأسهم المطروحة.كما حازت «إمباور» موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لزيادة حجم الطرح المخصص لشريحة المستثمرين المؤهلين من 9% إلى 14%، في حين تبقى حصة الشريحة الأولى كما هي، وقدرها 100 مليون سهم.

وتم تحديد النطاق السعري بين 1.31 و1.33 درهم للسهم الواحد بتاريخ 31 أكتوبر 2022، فيما يحتفظ المساهمون البائعون بحق تعديل حجم شرائح الطرح وحجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لتقديرهم الخاص، بشرط الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لـ«إمباور» كما هي، حيث بدأ من 31 أكتوبر، وتستمر حتى السابع من نوفمبر للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وإلى الثامن من الشهر نفسه للمستثمرين المؤهلين.

وبناءً على أحوال السوق، وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي، من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم «إمباور» في سوق دبي المالي بتاريخ 15 نوفمبر 2022.

يشار إلى أنه سيتم إخطار المستثمرين المكتتبين ضمن شريحة الأفراد بنتائج التخصيص النهائي للأسهم عبر الرسائل النصية القصيرة في موعد لا يتجاوز 14 نوفمبر 2022.

الزيادة جاءت نتيجة الإقبال القوي من جانب المستثمرين وتجاوز طلبات الاكتتاب حجم الأسهم المطروحة.